Marc Márquez (11e) : "Binder a ruiné ma course".

Marc Márquez n'est arrivé qu'en onzième position lors du sprint de 11 tours sur le circuit international de Lusail. Le pilote d'usine Repsol Honda a perdu 9,596 secondes sur le vainqueur Jorge Martin et n'a pas marqué de points, puisque seul le top 9 sera récompensé samedi. "C'était une bonne journée parce que nous étions plus rapides que prévu en qualifications. Et au sprint, nous étions bien présents au début, mais il est clair que nous avons du mal lorsque nous devons nous défendre contre nos adversaires, car nous manquons de vitesse de pointe. J'avais vraiment peu de possibilités de me défendre. Ensuite, Binder m'a dépassé sans compromis, ce qui m'a fait perdre beaucoup de positions. Plus tard, j'ai encore eu un incident de course avec un autre pilote. Mais à part ça, c'était une bonne course".

"J'ai été longtemps derrière Zarco dans la première moitié de la course, alors que j'aurais pu rouler un peu plus vite que lui. J'ai ensuite voulu forcer les choses, car je savais que je pouvais faire un meilleur temps au tour que lui. La plupart des pilotes sont maintenant en pleine forme, car nous sommes beaucoup restés sur nos motos ces dernières semaines. Nous nous sentons en forme".

Que s'est-il passé exactement lors du dépassement de Brad Binder ? Márquez : "Ça avait l'air dur et c'était certainement à la limite. Mais c'était un incident de course. Et il ne faut pas oublier que nous sommes au Qatar et que nous n'avons qu'une ligne idéale étroite et propre. Si tu quittes la ligne propre, tu ne peux pas freiner aussi tard - et tu vas toucher d'autres pilotes. Oui, il y a eu cet incident avec Brad, et il a détruit ma course de sprint. Mais je ne lui en veux pas, parce qu'à la fin, quand j'ai fait cette erreur au virage 1 et que j'ai été emmené loin, ce qui a permis à Fabio Quartararo de m'attraper, j'ai doublé Raúl Fernández. Et c'est là que j'ai fait la même erreur que Binder. Ma roue avant a glissé et j'ai percuté Rául. Le circuit de Losail est une piste sur laquelle les dépassements sont très pénibles si tu manques de vitesse".

Lors des tests de février à Sepang, Marc Márquez avait pourtant estimé que la Honda RC213V disposait d'une puissance suffisante, mais qu'elle ne pouvait pas s'exprimer sur la piste en raison d'un manque de traction.

Márquez : "Lorsque j'ai fait ce commentaire à Sepang, nous utilisions de très petites ailes. Maintenant, nous avons des winglets plus volumineux, ce qui nous donne moins de vitesse de pointe. Bien sûr, tu as besoin de plus de puissance moteur quand tu utilises un aérodynamisme plus important. En tant que pilote, je fais tout ce que je peux sur le circuit pour donner le meilleur de moi-même, même si dans une semaine je passe chez un autre constructeur. Je continue à m'efforcer de fournir à Honda les commentaires les plus utiles. Je les conseille et leur suggère la direction à prendre à l'avenir. Aujourd'hui, je leur ai dit très clairement : 'Sans vitesse de pointe, vous ne pouvez pas vous battre pour le titre dans un seul championnat ! Car aujourd'hui, j'ai perdu une position dans chaque ligne droite. Les courses seront donc extrêmement difficiles. Ils ont beaucoup de travail à faire, ils le savent. Je pense qu'ils pourront faire ce travail à l'avenir".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.