Marc Márquez (11°): "Binder ha rovinato la mia gara".

Marc Márquez ha mandato un chiaro messaggio agli ingegneri Honda dopo l'inutile sprint di Doha: "Senza velocità massima non si può lottare per il titolo in nessun campionato!".

Marc Márquez ha concluso la volata di 11 giri sul Circuito Internazionale di Lusail in undicesima posizione. Il pilota della Repsol Honda ha perso 9,596 secondi rispetto al vincitore Jorge Martin e non ha ottenuto punti, poiché sabato saranno premiati solo i primi nove. "È stata una buona giornata, perché in qualifica siamo stati più veloci del previsto. E nello sprint siamo stati bravi all'inizio, ma è chiaro che facciamo fatica quando dobbiamo lottare contro gli avversari perché ci manca la velocità massima. Non ho avuto molte opportunità di reagire. Poi Binder mi ha superato senza compromessi e di conseguenza ho perso molte posizioni. In seguito, ho avuto un incidente di gara con un altro pilota. Ma a parte questo, è stata una buona gara".

"Nella prima parte della gara sono stato a lungo dietro a Zarco e avrei potuto andare un po' più veloce di lui. Poi ho voluto forzare perché sapevo di poter fare un tempo migliore del suo. La maggior parte dei piloti è in forma perché nelle ultime settimane siamo stati molto in sella alle nostre moto. Ci sentiamo in forma".

Cosa è successo esattamente durante la manovra di sorpasso di Brad Binder? Márquez: "Sembrava davvero difficile ed era decisamente al limite. Ma è stato un incidente di gara. E bisogna tenere presente che siamo in Qatar e che qui c'è solo una linea di gara stretta e pulita. Se si esce dalla linea pulita, non si può frenare così tardi e si rischia di toccare altri piloti. Sì, c'è stato quell'incidente con Brad che ha distrutto la mia gara di sprint. Ma non ce l'ho con lui, perché quando alla fine ho commesso l'errore alla curva 1 e sono finito largo, permettendo a Fabio Quartararo di raggiungermi, ho superato Raúl Fernández. E ho commesso lo stesso errore di Binder. La mia ruota anteriore è scivolata e per questo ho colpito Rául. Il circuito di Losail è una pista dove i sorpassi sono molto difficili se non si ha la velocità necessaria".

Nei test di febbraio a Sepang, Marc Márquez aveva ipotizzato che la Honda RC213V avesse abbastanza potenza, ma che non potesse essere messa in pista a causa della mancanza di trazione.

Márquez: "Quando ho fatto questo commento a Sepang, stavamo usando ali molto piccole. Ora abbiamo alette più voluminose, il che significa che abbiamo meno velocità massima. Naturalmente, quando si utilizza un'aerodinamica più grande, è necessaria una maggiore potenza del motore. Come pilota, faccio tutto il possibile in pista per dare il massimo, anche se tra una settimana passerò a un altro costruttore. Continuo a cercare di dare alla Honda i commenti più utili. Li consiglio e suggerisco loro la direzione da seguire in futuro. Oggi sono stato molto chiaro: "Senza velocità massima non si può lottare per il titolo in nessun campionato! Perché oggi ho perso una posizione su ogni rettilineo. Questo rende le gare estremamente difficili. Hanno molto lavoro da fare, lo sanno. Penso che possano fare questo lavoro in futuro".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.