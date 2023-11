Marc Márquez (11º): "A pasta arruinou a minha corrida"

Marc Márquez terminou o sprint de 11 voltas no Circuito Internacional de Lusail na décima primeira posição. O piloto de fábrica da Repsol Honda perdeu 9,596 segundos para o vencedor Jorge Martin e não marcou pontos, uma vez que apenas os nove primeiros serão premiados no sábado. "Foi um bom dia, porque fomos mais rápidos do que o esperado na qualificação. E no sprint estivemos bem no início, mas é claro que temos dificuldades quando temos de lutar contra os adversários porque nos falta velocidade máxima. Não tive muitas oportunidades para ripostar. Depois, o Binder ultrapassou-me de forma intransigente e perdi muitas posições. Mais tarde, tive um incidente de corrida com outro piloto. Mas, tirando isso, foi uma boa corrida".

"Estive atrás do Zarco durante muito tempo na primeira metade da corrida e podia ter sido um pouco mais rápido que ele. Depois quis forçar porque sabia que podia fazer uma volta melhor do que ele. A maioria dos pilotos está agora em boa forma porque temos estado muito tempo nas nossas motos nas últimas semanas. Sentimo-nos em forma".

O que aconteceu exatamente durante a manobra de ultrapassagem de Brad Binder? Márquez: "Parecia muito difícil e estava definitivamente no limite. Mas foi um incidente de corrida. E temos de ter em conta que estamos no Qatar e só temos uma linha de corrida estreita e limpa. Se saíres da linha limpa, não podes travar tão tarde - e vais tocar nos outros pilotos. Sim, houve aquele incidente com o Brad e ele destruiu a minha corrida ao sprint. Mas não tenho nada contra ele, porque quando cometi o erro na Curva 1, no final, e fui levado para fora, o que permitiu que o Fabio Quartararo me apanhasse, ultrapassei o Raúl Fernández. E cometi o mesmo erro que o Binder. A minha roda da frente escorregou e foi por isso que bati no Rául. O Circuito de Losail é uma pista onde as ultrapassagens são muito difíceis se não tivermos velocidade."

No teste de fevereiro, em Sepang, Marc Márquez tinha suposto que a Honda RC213V tinha potência suficiente, mas que não podia ser colocada em pista devido à falta de tração.

Márquez: "Quando fiz este comentário em Sepang, estávamos a usar asas muito pequenas. Agora temos asas mais volumosas, o que significa que temos menos velocidade máxima. Claro que é preciso mais potência do motor quando se usa uma aerodinâmica maior. Como piloto, faço tudo o que posso na pista de corrida para dar o meu melhor, apesar de ir para outro construtor dentro de uma semana. Continuo a esforçar-me por dar à Honda os comentários mais úteis. Aconselho-os e sugiro a direção que devem seguir no futuro. Hoje fui muito claro: "Sem velocidade máxima, não se pode lutar pelo título em nenhum campeonato! Porque hoje perdi uma posição em cada reta. Isto torna as corridas extremamente difíceis. Eles têm muito trabalho a fazer; eles sabem disso. Penso que podem fazer esse trabalho no futuro."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.