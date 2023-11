Crash de sprint : Oliveira et Aleix Espargaró blessés

Dans la cohue du début de course, trois pilotes, Enea Bastianini, Aleix Espargaró et Miguel Oliveira, sont partis à la percussion au virage 6. Les images de la télévision n'ont pas permis de déterminer clairement les circonstances de l'accident : Franco Morbidelli était également impliqué dans l'incident, mais il est resté assis sur sa Yamaha et a ensuite déclaré que les autres participants étaient tombés devant lui.

Alors que le vainqueur de Sepang Bastianini a repris la course et qu'Aleix Espargaró a au moins terminé un tour, Miguel Oliveira a une fois de plus été le grand malchanceux : le Portugais de 28 ans souffre d'une fracture de l'omoplate droite et passera des examens complémentaires à l'hôpital, a annoncé son équipe CryptoDATA RNF MotoGP.

Il s'agit de la troisième blessure d'Oliveira cette saison, après une blessure aux tendons des rotateurs externes de la jambe droite (lors du GP de Portimão) et une luxation de l'épaule avec fracture de l'humérus et lésion du ligament labraux antérieur (lors du GP d'Espagne).

Aleix Espargaró est également touché après son crash précoce au sprint : le centre médical du circuit a constaté chez l'Espagnol de 34 ans une petite fracture à la tête du péroné de la jambe gauche. Il devra donc se soumettre à un nouveau contrôle de forme auprès des médecins de course après le warm-up de dimanche. L'équipe d'usine Aprilia a annulé ses rendez-vous avec la presse samedi soir.

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.