Incidente in volata: Oliveira e Aleix Espargaró feriti

Tre piloti - Enea Bastianini, Aleix Espargaró e Miguel Oliveira - sono caduti nel tumulto della fase iniziale alla curva 6. Le immagini televisive non hanno mostrato chiaramente la dinamica dell'incidente: Anche Franco Morbidelli è stato coinvolto nell'incidente, ma è rimasto seduto sulla sua Yamaha e ha successivamente riferito che gli altri coinvolti erano caduti davanti a lui.

Mentre il vincitore di Sepang Bastianini ha ripreso la gara e Aleix Espargaró ha completato almeno un giro, Miguel Oliveira è stato ancora una volta lo sfortunato: il 28enne pilota portoghese ha riportato una frattura alla scapola destra e sarà sottoposto a ulteriori esami in ospedale, come ha annunciato il suo CryptoDATA RNF MotoGP Team.

Per Oliveira si tratta del terzo infortunio della stagione, dopo le lesioni ai tendini dei rotatori esterni della gamba destra (nel GP di Portimão) e la lussazione della spalla con frattura della parte superiore del braccio e lesione dell'apparato legamentoso del labbro anteriore (nel GP di Spagna).

Anche Aleix Espargaró è in cattive condizioni dopo la caduta in volata: al 34enne spagnolo è stata diagnosticata una piccola frattura al perone della gamba sinistra presso il centro medico del circuito. Dovrà quindi sottoporsi a un ulteriore controllo di idoneità con i medici di gara dopo il warm-up di domenica. Il team Aprilia ha cancellato gli appuntamenti con la stampa di sabato sera.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.