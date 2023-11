Acidente no Sprint: Oliveira e Aleix Espargaró feridos

Houve um acidente que envolveu quatro pilotos na primeira volta do sprint de MotoGP no GP do Qatar. Os pilotos da Aprilia Miguel Oliveira e Aleix Espargaró sofreram lesões como resultado.

Três pilotos - Enea Bastianini, Aleix Espargaró e Miguel Oliveira - despistaram-se na turbulência da fase inicial na curva 6. As imagens televisivas não mostraram claramente o desenrolar do acidente: Franco Morbidelli também esteve envolvido no incidente, mas permaneceu sentado na sua Yamaha e posteriormente informou que os outros envolvidos tinham-se despistado à sua frente.

Enquanto o vencedor de Sepang, Bastianini, retomou a corrida e Aleix Espargaró pelo menos completou uma volta, Miguel Oliveira foi mais uma vez o azarado: o piloto português de 28 anos sofreu uma fratura na omoplata direita e vai ser submetido a mais exames no hospital, como anunciou a sua CryptoDATA RNF MotoGP Team.

Esta é a terceira lesão de Oliveira na temporada, depois de lesões nos tendões dos rotadores externos da perna direita (no GP de Portimão) e de uma deslocação do ombro com fratura no braço e lesão no aparelho ligamentar anterior do labrum (no GP de Espanha).

Aleix Espargaró também está em mau estado depois da queda prematura no sprint: o espanhol de 34 anos foi diagnosticado com uma pequena fratura no perónio da perna esquerda no centro médico da pista. O espanhol de 34 anos foi diagnosticado com uma pequena fratura na fíbula da perna esquerda no centro médico da pista, pelo que terá de se submeter a um novo exame físico com os médicos da corrida após o warm-up de domingo. A equipa de fábrica da Aprilia cancelou os compromissos com a imprensa no sábado à noite.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.