Franco Morbidelli: "Me pregunto qué les dice a los niños"

En la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Qatar, Aleix Espargaró y Franco Morbidelli se enzarzaron en un altercado en el que el piloto de Aprilia golpeó en el casco a su compañero de MotoGP .

Morbidelli describió posteriormente las escenas desde su punto de vista: "Cuando Alex Márquez se ha caído en la curva 2, Jorge Martín y yo hemos frenado por las banderas amarillas. Cuando llegué a la curva 4, Aleix me adelantó. En la siguiente curva le he vuelto a adelantar y en la 6 me ha pasado como un loco. Intenté dejarle claro que mantuviera la calma. Entonces se enfadó mucho y gesticuló salvajemente en mi dirección. Al final, me golpeó en el casco".

Espargaró fue sancionado con seis puestos en la parrilla y una multa de 10.000 euros por sus acciones. Sin embargo, el piloto oficial de Yamaha no estaba nada contento con la decisión de los organizadores de la carrera. "En mi opinión, no han hecho nada", dijo Morbidelli enfadado. "Le han hecho retroceder seis puestos para que salga justo a mi lado el domingo", ha dicho el romano de 28 años, que saldrá el domingo en el GP de Qatar desde la 18ª posición de la parrilla, dos puestos por detrás de Espargaró (originalmente 9º en la parrilla).

"Fue una acción completamente irrespetuosa que me cuesta aceptar. Me parece una tomadura de pelo dejarle salir", dijo Morbidelli con más claridad y luego se refirió al carácter emocional de su rival español. "Aleix exagera muy a menudo. En su vida habrá más acciones de las que tenga que avergonzarse que situaciones de las que pueda sentirse orgulloso. Tengo curiosidad por ver qué les contará a sus hijos".

Sin embargo, no conoceremos el punto de vista de Aleix Espargaró hasta el domingo como muy pronto. Tras su caída en el sprint de MotoGP, se cancelaron todas las citas del español con la prensa. La estrella de Aprilia sufrió una fractura en el peroné izquierdo en la caída. Su participación en la carrera se decidirá el domingo por la mañana después del warm-up.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.