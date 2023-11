Franco Morbidelli : "Je me demande ce qu'il raconte aux enfants".

Franco Morbidelli a qualifié l'action de son collègue MotoGP Aleix Espargaró de "totalement irrespectueuse". La star Yamaha a par ailleurs clairement critiqué la décision de la direction de course.

Lors de la deuxième séance d'essais libres du GP du Qatar, une altercation a éclaté entre Aleix Espargaró et Franco Morbidelli, le pilote Aprilia donnant un coup de casque à son collègue MotoGP.

Morbidelli a ensuite décrit les scènes de son point de vue : "Quand Alex Márquez a chuté au virage 2, Jorge Martin et moi avons ralenti à cause des drapeaux jaunes. Quand je suis arrivé au virage 4, Aleix m'a dépassé. Au virage suivant, je l'ai dépassé à nouveau, puis il m'a dépassé à nouveau comme un fou au virage 6. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il devait rester calme. Il s'est alors mis très en colère et a gesticulé dans ma direction. Finalement, il m'a frappé sur le casque".

Une pénalité de six places sur la grille de départ ainsi qu'une amende de 10.000 euros ont été les conséquences qu'Espargaró a dû assumer suite à son action. Le pilote officiel Yamaha n'était cependant pas du tout d'accord avec la décision de la direction de course. "A mon avis, ils n'ont rien fait du tout", s'est insurgé Morbidelli. "Ils l'ont fait reculer de six places, de sorte qu'il partira dimanche juste à côté de moi", a déclaré le Romain de 28 ans, qui s'élancera dimanche du GP du Qatar en 18e position sur la grille de départ, soit deux places derrière Espargaró (initialement 9e).

"C'est un geste totalement irrespectueux que j'ai du mal à accepter. Je pense que le laisser partir est une blague", a déclaré Morbidelli plus clairement, avant d'évoquer le caractère émotif de son adversaire espagnol. "Aleix réagit très souvent de manière excessive. Dans sa vie, il y aura plus d'actions dont il devra avoir honte que de situations dont il pourra être fier. Je suis curieux de savoir ce qu'il va probablement raconter à ses enfants".

Nous ne connaîtrons toutefois pas le point de vue d'Aleix Espargaró avant dimanche au plus tôt. En effet, après sa chute lors du sprint MotoGP, tous les rendez-vous de l'Espagnol avec la presse ont été annulés. En effet, la star d'Aprilia s'est fracturé le péroné gauche lors de sa chute. Sa participation à la course sera décidée dimanche matin après le warm-up.

Résultats du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.