Franco Morbidelli: "Mi chiedo cosa dica ai bambini".

Nella seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli hanno avuto un alterco durante il quale il pilota dell'Aprilia ha colpito il collega della MotoGP sul casco .

Morbidelli ha poi descritto le scene dal suo punto di vista: "Quando Alex Márquez è caduto alla curva 2, io e Jorge Martin abbiamo rallentato a causa delle bandiere gialle. Quando sono arrivato alla curva 4, Aleix mi ha superato. Alla curva successiva l'ho passato di nuovo, ma alla curva 6 mi ha superato come un matto. Ho cercato di fargli capire che doveva stare calmo. Lui si è arrabbiato molto e ha gesticolato selvaggiamente nella mia direzione. Alla fine mi ha colpito sul casco".

Espargaró è stato penalizzato di sei posizioni sulla griglia e multato di 10.000 euro per le sue azioni. Tuttavia, il pilota della Yamaha non è affatto soddisfatto della decisione degli organizzatori della gara. "Secondo me, non hanno fatto nulla", ha detto Morbidelli con rabbia. "Lo hanno spostato indietro di sei posizioni in modo che domenica parta proprio accanto a me", ha detto il 28enne romano, che domenica partirà per il GP del Qatar dalla 18esima posizione in griglia, due posti dietro a Espargaró (inizialmente nono in griglia).

"È stata un'azione assolutamente irrispettosa che trovo difficile da accettare. Penso che sia uno scherzo lasciarlo partire", ha detto Morbidelli in modo più chiaro e poi ha fatto riferimento alla natura emotiva del suo rivale spagnolo. "Aleix molto spesso esagera. Nella sua vita ci saranno più azioni di cui dovrà vergognarsi che situazioni di cui potrà andare fiero. Sono curioso di vedere cosa racconterà ai suoi figli".

Tuttavia, scopriremo il punto di vista di Aleix Espargaró non prima di domenica. Dopo la caduta nella volata della MotoGP, tutti gli appuntamenti con la stampa dello spagnolo sono stati cancellati. Il pilota dell'Aprilia ha riportato una frattura del perone sinistro nella caduta. La sua partecipazione alla gara sarà decisa domenica mattina dopo il warm-up.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.