Franco Morbidelli: "Pergunto-me o que é que ele diz às crianças"

Franco Morbidelli classificou a ação do colega de MotoGP Aleix Espargaró como "completamente desrespeitosa". A estrela da Yamaha também criticou claramente a decisão do controlo de corrida.

Na segunda sessão de treinos livres do GP do Qatar, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli envolveram-se numa discussão em que o piloto da Aprilia bateu no capacete do colega de MotoGP .

Mais tarde, Morbidelli descreveu as cenas do seu ponto de vista: "Quando Alex Márquez caiu na curva 2, Jorge Martin e eu abrandámos por causa das bandeiras amarelas. Quando cheguei à curva 4, o Aleix ultrapassou-me. Na curva seguinte voltei a passá-lo e ele ultrapassou-me como um louco na curva 6. Tentei explicar-lhe que devia manter a calma. Ele ficou então muito zangado e gesticulou descontroladamente na minha direção. No final, bateu-me no capacete".

Espargaró foi penalizado em seis lugares na grelha e multado em 10.000 euros pelas suas acções. No entanto, o piloto da Yamaha não ficou nada satisfeito com a decisão dos organizadores da corrida. "Na minha opinião, eles não fizeram nada", disse Morbidelli com raiva. "Eles recuaram-no seis lugares para que ele largasse mesmo ao meu lado no domingo", disse o romano de 28 anos, que vai começar o GP do Qatar no domingo a partir do 18º lugar da grelha, dois lugares atrás de Espargaró (originalmente 9º na grelha).

"Foi uma ação completamente desrespeitosa que tenho dificuldade em aceitar. Acho que é uma piada deixá-lo largar", disse Morbidelli mais claramente e depois referiu-se à natureza emocional do seu rival espanhol. "Aleix muitas vezes exagera. Na vida dele haverá mais acções de que se envergonha do que situações de que se pode orgulhar. Estou curioso para ver o que ele vai dizer aos seus filhos".

No entanto, só saberemos o ponto de vista de Aleix Espargaró no domingo, na melhor das hipóteses. Depois da queda no sprint de MotoGP, todas as reuniões de imprensa do espanhol foram canceladas. A estrela da Aprilia sofreu uma fratura no perónio esquerdo no acidente. A sua participação na corrida será decidida no domingo de manhã, após o warm-up.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.