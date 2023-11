Pecco Bagnaia sobre la maniobra Martin: "Me gusta así"

Pecco Bagnaia sólo pudo observar el sábado en Doha cómo sus compañeros de marca luchaban por los puestos de podio en cabeza. Además, en los primeros compases del sprint se produjo dos contactos con su rival en el campeonato del mundo, Jorge Martín (Pramac Ducati), que ganó el sprint.

"¿Qué fue mal? Para ser honesto, siempre tuve una sensación diferente durante todo el fin de semana", explicó el campeón. "Era que podía pensar en ganar en función de nuestro potencial. Cuando empezó la carrera tuve problemas. Estaba lejos de un buen ritmo y de la regularidad, como ya había demostrado por la mañana."

"Estoy bastante enfadado por lo que ha pasado. Perder siete puntos así es molesto. Ahora miro hacia adelante, porque creo que sin duda podemos ser más rápidos en condiciones normales."

Cuál fue exactamente el problema: "Mi sensación de agarre en la parte trasera fue el problema. Tenía problemas al salir y entrar en las curvas. En cuanto abría el acelerador, derrapaba mucho y me patinaban los neumáticos. Era diferente al principio del fin de semana".

Bagnaia reflexiona: "Ha sido extraño. He dado 15 vueltas por la mañana con el neumático viejo del viernes y he hecho 1:55.0. El deslizamiento era menor que en la primera vuelta. El deslizamiento fue menor que en carrera en la última vuelta. Vale, eso puede pasar. Pero mejor hoy que mañana, desde luego".

Respecto al contacto con su rival en el campeonato del mundo, Jorge Martín, y sobre todo a su dura maniobra, Bagnaia dice combativo y sonriente: "Me parece genial que haya hecho eso. Abrió una situación que me gusta mucho. Siempre intento estar delante. A veces funciona. Hoy esperaba sinceramente poder luchar por la victoria. Hoy he tenido problemas, las sensaciones no eran las mejores".

Sobre el domingo dijo: "También era optimista para hoy, tenía ritmo para ganar la carrera. Pero ahora espero el domingo con aún más ilusión. Somos más fuertes en la carrera larga. Ha estado bien poder probar el neumático duro delantero. El trasero era difícil de entender, el agarre era peor que en la FP2".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.