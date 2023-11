Pecco Bagnaia à propos de la manœuvre de Martin : "J'aime ça".

Samedi, à Doha, Pecco Bagnaia n'a pu que regarder ses collègues de marque se battre à l'avant pour les places sur le podium. A cela s'ajoutent deux contacts en début de sprint avec son rival au championnat du monde Jorge Martin (Pramac Ducati), qui a remporté le sprint.

"Qu'est-ce qui a mal tourné ? Honnêtement, j'ai toujours eu un sentiment différent tout au long du week-end", explique le champion. "C'était comme si notre potentiel me permettait de penser à la victoire. Quand la course a commencé, j'ai eu des problèmes. J'étais loin d'avoir un bon rythme et une bonne constance, comme je l'avais déjà montré le matin".

"Je suis assez contrarié par ce qui s'est passé. Perdre sept points comme ça, c'est embêtant ! Je regarde maintenant vers l'avant, car je pense que nous pouvons certainement être plus rapides dans des conditions normales".

Concrètement, quel a été le problème : "C'est mon ressenti sur l'adhérence à l'arrière qui a posé problème. J'ai eu des problèmes en sortie de virage et en entrée. Dès que j'ouvrais les gaz, je glissais fortement et j'avais des pneus qui patinaient. C'était différent du début du week-end.

Puis Bagnaia rumine : "C'était bizarre. J'ai fait 15 tours le matin avec l'ancien pneu du vendredi et j'ai fait 1:55,0. Le patinage était alors moins important qu'en course dans le dernier tour. D'accord, cela peut arriver. Mais mieux vaut aujourd'hui que demain - absolument".

Concernant le contact avec son adversaire du championnat du monde Jorge Martin et plus particulièrement sa manœuvre musclée, Bagnaia se montre combatif et souriant : "Je trouve ça cool qu'il ait fait ça. Il ouvre ainsi la situation que j'aime bien ! J'essaie toujours d'être devant. Parfois, ça marche. Aujourd'hui, honnêtement, j'espérais pouvoir me battre pour la victoire. Aujourd'hui, j'ai simplement eu des problèmes, le feeling n'était pas le meilleur".

Concernant dimanche, il déclare : "J'étais aussi optimiste pour aujourd'hui, j'avais le rythme pour gagner la course. Mais maintenant, je regarde dimanche avec encore plus d'impatience. Nous sommes plus forts dans les courses longues. C'était une bonne chose de pouvoir essayer le pneu avant dur. A l'arrière, c'était difficile à comprendre, le grip était moins bon qu'en FP2".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.