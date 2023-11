Pecco Bagnaia sulla manovra Martin: "Mi piace così".

Pecco Bagnaia ha potuto solo guardare il sabato di Doha mentre i suoi colleghi di marca lottavano per il podio in testa. Inoltre, ci sono stati due contatti con il suo rivale del campionato del mondo Jorge Martin (Pramac Ducati) nelle prime fasi dello sprint, che ha vinto la volata.

"Cosa è andato storto? Ad essere sincero, ho sempre avuto una sensazione diversa durante tutto il weekend", ha spiegato il campione. "Era che potevo pensare di vincere in base al nostro potenziale. Quando è iniziata la gara ho avuto dei problemi. Ero lontano da un buon ritmo e da una buona costanza, come avevo già dimostrato al mattino".

"Sono piuttosto seccato per quello che è successo. Perdere sette punti in questo modo è fastidioso! Ora guardo avanti, perché penso che in condizioni normali possiamo essere sicuramente più veloci".

Qual è stato il problema: "Il problema è stata la mia sensazione di aderenza al posteriore. Avevo problemi in uscita e in entrata di curva. Non appena aprivo il gas, scivolavo molto e le gomme andavano in testacoda. È stato diverso dall'inizio del weekend".

Bagnaia poi riflette: "È stato strano. Al mattino ho fatto 15 giri con la gomma vecchia del venerdì e ho girato in 1:55.0. Lo slittamento era minore rispetto al venerdì. Lo slittamento è stato minore rispetto alla gara, nell'ultimo giro. Ok, può succedere. Ma meglio oggi che domani, assolutamente".

Riguardo al contatto con l'avversario del mondiale Jorge Martin e in particolare alla sua dura manovra, Bagnaia afferma in modo combattivo e con un sorriso: "Penso che sia bello che l'abbia fatto. Ha aperto una situazione che mi piace molto! Cerco sempre di stare davanti. A volte funziona. Oggi speravo sinceramente di poter lottare per la vittoria. Oggi ho avuto dei problemi, il feeling non era dei migliori".

E ha commentato così la giornata di domenica: "Ero ottimista anche per oggi, avevo il passo per vincere la gara. Ma ora guardo a domenica con ancora più ansia. Siamo più forti nella gara lunga. È stato un bene poter provare la gomma anteriore dura. Al posteriore è stato difficile capire, l'aderenza era peggiore rispetto alle FP2".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5° Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.