Pecco Bagnaia sobre a manobra de Martin: "Gosto desta forma"

O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, explica porque é que só conseguiu limitar os seus danos no sprint de Doha ao 5º lugar. Ele fala abertamente sobre o contacto com Jorge Martin.

Pecco Bagnaia apenas pôde assistir no sábado em Doha à luta dos seus colegas de marca pelos lugares do pódio na frente. Além disso, houve dois contactos com o seu rival no campeonato do mundo, Jorge Martin (Pramac Ducati), nas fases iniciais do sprint, que venceu o sprint.

"O que é que correu mal? Para ser honesto, tive sempre uma sensação diferente ao longo do fim de semana", explicou o campeão. "Era que eu podia pensar em ganhar em termos do nosso potencial. Quando a corrida começou, tive problemas. Estava longe de ter um bom ritmo e consistência, como já tinha demonstrado de manhã."

"Estou muito aborrecido com o que aconteceu. Perder sete pontos assim é irritante! Agora estou a pensar no futuro, porque acho que podemos ser mais rápidos em condições normais."

Qual foi exatamente o problema: "O problema foi a minha sensação de aderência na traseira. Tive problemas à saída e à entrada das curvas. Assim que abria o acelerador, deslizava muito e tinha pneus a rodar. Foi diferente do início do fim de semana.

Bagnaia reflecte então: "Foi estranho. Dei 15 voltas de manhã com o pneu antigo de sexta-feira e fiz 1:55.0. A derrapagem foi menor do que na corrida, na última volta. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas é melhor hoje do que amanhã - sem dúvida".

Em relação ao contacto com o adversário do campeonato do mundo Jorge Martin e, especialmente, à sua manobra difícil, Bagnaia diz combativamente e com um sorriso: "Acho que foi fixe ele ter feito aquilo. Ele abriu uma situação de que eu gosto muito! Tento sempre estar na frente. Por vezes funciona. Hoje esperava sinceramente poder lutar pela vitória. Hoje tive problemas, as sensações não eram as melhores".

Sobre domingo, disse: "Também estava otimista para hoje, tinha ritmo para ganhar a corrida. Mas agora estou a olhar para domingo com ainda mais expetativa. Somos mais fortes na corrida longa. Foi bom termos podido experimentar o pneu duro da frente. Na traseira foi difícil de perceber, a aderência era pior do que no FP2."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.