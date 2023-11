Fabio Di Giannantonio (2º): "No creas en milagros"

Fabio Di Giannantonio mantiene la esperanza de poder competir en MotoGP en 2024. Tras el segundo puesto en el GP de Australia, el italiano dio otra recomendación para ello el sábado en Qatar con el segundo puesto en parrilla en la sesión clasificatoria.

El inicio del sprint de 11 vueltas fue un poco accidentado para Roman, de 25 años. Tras la primera vuelta, sólo se encontró en 5ª posición. "Cometí un pequeño error en la salida. Después de eso, el dispositivo de salida no volvió a encajar en la primera media vuelta", dijo "Diggia", explicando su turbulenta fase inicial.

También hubo problemas con el neumático delantero, lo que dificultó el avance del italiano: "Mi neumático delantero se sobrecalentó muy pronto en la carrera. Entonces fue difícil gestionar el neumático y adelantar a los otros pilotos al mismo tiempo".

Sin embargo, el piloto del Gresini Ducati no dejó de avanzar a lo largo de la carrera e incluso se acercó peligrosamente al ganador Jorge Martín (Pramac Ducati) al final. "Lo he dado todo para alcanzar a Jorge. Pero cuando me he acercado, ha sido difícil colocarme justo detrás de él para hacer una maniobra de adelantamiento debido a la temperatura del neumático delantero".

Al final, Di Giannantonio fue superado por su compañero de marca por 0,391 segundos y tuvo que conformarse con la segunda plaza. Mientras que Martin pilota la Desmosedici GP23 de este año, el italiano disputa su segunda temporada en MotoGP con el modelo del año pasado. Sin embargo, Di Giannantonio no consideró decisiva esta diferencia: "Jorge es muy fuerte. Por lo tanto, la mayor diferencia no era la moto, sino nuestros diferentes estilos de pilotaje. Puede distribuir el peso de su cuerpo sobre la moto con mucha precisión. Sus secuencias son un poco más fluidas que las mías".

A la pregunta de si todavía cree que estará en la categoría de MotoGP en 2024, el subcampeón del mundo respondió: "No creo en los milagros. Pero algunas cosas son extrañas este año. Todo lo que puedo hacer en este momento es esperar y ver, y dar siempre lo mejor de mí en la pista. Sin embargo, es extraño que un piloto como yo no haya encontrado una posición en la parrilla a estas alturas, mientras que otros pilotos sí lo han hecho".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.