Fabio Di Giannantonio (2e) : "Ne pas croire aux miracles".

Fabio Di Giannantonio espère toujours pouvoir participer au MotoGP en 2024. Après avoir terminé deuxième au GP d'Australie, l'Italien a donné une nouvelle indication à ce sujet samedi au Qatar en prenant la deuxième place sur la grille de départ lors des qualifications.

Le Romain de 25 ans a pris un départ quelque peu chaotique dans le sprint de 11 tours. Après le premier tour, il ne s'est retrouvé qu'en 5e position. "J'ai fait une petite erreur au départ. Ensuite, le dispositif de départ n'est pas revenu dans le premier demi-tour", a expliqué "Diggia" au sujet de sa phase initiale turbulente.

A cela s'ajoutent des problèmes avec le pneu avant qui ont compliqué la progression de l'Italien : "J'ai eu une surchauffe du pneu avant très tôt dans la course. Il était alors difficile de gérer le pneu tout en dépassant les autres pilotes".

Mais le pilote Gresini-Ducati n'a cessé de progresser au fil de la course, se rapprochant même dangereusement du vainqueur Jorge Martin (Pramac Ducati) à la fin. "J'ai tout donné pour rattraper Jorge. Mais quand je l'ai eu, la température du pneu avant a fait qu'il était difficile de se positionner juste derrière lui pour effectuer un dépassement".

Finalement, Di Giannantonio a dû s'avouer vaincu par son collègue de marque pour 0,391 seconde et se contenter de la deuxième place. Alors que Martin roule sur la Desmosedici GP23 de cette année, l'Italien se bat pour sa deuxième saison en MotoGP sur le modèle de l'année dernière. Mais Di Giannantonio ne considère pas cette différence comme déterminante : "Jorge est très fort. La plus grande différence n'a donc pas été la moto, mais nos styles de pilotage différents. Il peut répartir le poids de son corps sur la moto de manière très précise. Ses enchaînements sont tous un peu plus fluides que les miens".

Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait toujours pouvoir être présent dans la catégorie MotoGP en 2024, le douzième du championnat du monde a répondu : "Je ne crois pas aux miracles. Mais cette année, certaines choses sont étranges. Pour l'instant, je ne peux qu'attendre et toujours faire de mon mieux sur la piste. Mais il est étrange qu'un pilote comme moi n'ait pas encore trouvé de place sur la grille à ce stade, alors que d'autres pilotes en ont trouvé une".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.