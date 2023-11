Fabio Di Giannantonio (2°): "Non credete ai miracoli".

Fabio Di Giannantonio spera ancora di poter gareggiare in MotoGP nel 2024. Dopo il secondo posto al GP d'Australia, l'italiano ha dato un'altra indicazione in tal senso sabato in Qatar con il secondo posto in griglia nelle qualifiche.

L'inizio della volata di 11 giri è stato un po' movimentato per il 25enne romano. Dopo il primo giro, si è ritrovato solo in quinta posizione. "Ho commesso un piccolo errore alla partenza. Dopo di che, il dispositivo di partenza non è scattato nel primo mezzo giro", ha detto "Diggia", spiegando la sua turbolenta fase iniziale.

Ci sono stati anche problemi con lo pneumatico anteriore, che hanno reso difficile per l'italiano spingere in avanti: "Il mio pneumatico anteriore si è surriscaldato molto presto nella gara. È stato quindi difficile gestire la gomma e sorpassare gli altri piloti allo stesso tempo".

Tuttavia, il pilota del team Gresini Ducati è riuscito ad avanzare costantemente nel corso della gara, avvicinandosi pericolosamente al vincitore Jorge Martin (Pramac Ducati) nel finale. "Ho dato tutto quello che avevo per raggiungere Jorge. Ma quando mi sono avvicinato, è stato difficile posizionarmi direttamente dietro di lui per effettuare una manovra di sorpasso a causa della temperatura del pneumatico anteriore".

Alla fine, Di Giannantonio è stato battuto dal suo collega di marca di 0,391 secondi e si è dovuto accontentare del secondo posto. Mentre Martin è in sella alla Desmosedici GP23 di quest'anno, l'italiano è alla sua seconda stagione in MotoGP con il modello dello scorso anno. Tuttavia, Di Giannantonio non vede questa differenza come decisiva: "Jorge è molto forte. La differenza più grande non è stata quindi la moto, ma i nostri diversi stili di guida. Lui riesce a distribuire il peso del corpo sulla moto in modo molto preciso. Le sue sequenze sono un po' più fluide delle mie".

Quando gli è stato chiesto se crede ancora che sarà nella classe MotoGP nel 2024, il vicecampione del mondo ha risposto: "Non credo nei miracoli. Ma quest'anno ci sono cose strane. Al momento posso solo aspettare e vedere e fare sempre del mio meglio in pista. Tuttavia, è strano che un pilota come me non abbia ancora trovato una posizione in griglia, mentre altri piloti l'hanno trovata".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.