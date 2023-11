Fabio Di Giannantonio (2.º): "Não acredites em milagres"

Na batalha para se manter no paddock de MotoGP, Fabio Di Giannantonio estabeleceu um ponto de exclamação com o segundo lugar no sprint do Qatar. O piloto da Gresini Ducati explicou então onde é que o vencedor Jorge Martin fez a diferença.

Fabio Di Giannantonio ainda tem esperança de poder competir no MotoGP em 2024. Depois do segundo lugar no GP da Austrália, o italiano deu mais uma recomendação nesse sentido no sábado, no Qatar, com o segundo lugar da grelha na qualificação.

O início da corrida de 11 voltas foi um pouco acidentado para Roman, de 25 anos. Após a primeira volta, ele se encontrava apenas na 5ª posição. "Cometi um pequeno erro no arranque. Depois disso, o dispositivo de arranque não voltou a funcionar na primeira meia volta", disse "Diggia", explicando a sua turbulenta fase inicial.

Também houve problemas com o pneu dianteiro, o que dificultou o avanço do italiano: "O meu pneu dianteiro sobreaqueceu muito cedo na corrida. Foi então difícil gerir o pneu e ultrapassar os outros pilotos ao mesmo tempo."

No entanto, o piloto da Gresini Ducati foi avançando ao longo da corrida e chegou mesmo a aproximar-se perigosamente do vencedor Jorge Martin (Pramac Ducati) no final. "Dei tudo o que tinha para apanhar o Jorge. Mas quando me aproximei, foi difícil posicionar-me diretamente atrás dele para fazer uma manobra de ultrapassagem devido à temperatura do pneu dianteiro."

No final, Di Giannantonio foi batido pelo seu colega de marca por 0,391 segundos e teve de se contentar com o segundo lugar. Enquanto Martin está a pilotar a Desmosedici GP23 deste ano, o italiano está na sua segunda época de MotoGP com o modelo do ano passado. No entanto, Di Giannantonio não viu esta diferença como decisiva: "O Jorge é muito forte. A maior diferença não foi, portanto, a mota, mas os nossos diferentes estilos de condução. Ele consegue distribuir o peso do corpo na mota com muita precisão. As suas sequências são todas um pouco mais fluidas do que as minhas."

Quando lhe perguntaram se ainda acredita que estará na categoria de MotoGP em 2024, o vice-campeão do mundo respondeu: "Não acredito em milagres. Mas algumas coisas estão estranhas este ano. Tudo o que posso fazer neste momento é esperar para ver e dar sempre o meu melhor na pista. No entanto, é estranho que um piloto como eu não tenha encontrado uma posição na grelha nesta altura, enquanto outros pilotos encontraram."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.