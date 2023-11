Brad Binder (KTM/7º): "Ha faltado agarre atrás"

Tras una accidentada carrera al sprint de 11 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail, de 5,380 km de longitud (con diez curvas a la derecha y seis a la izquierda, recta de meta: 1,068 km de longitud), Brad Binder aún pudo terminar en séptima posición, sumando tres puntos y recortando distancias con sus perseguidores Zarco y Aleix Espargaró. El cuarto puesto en el campeonato del mundo sólo está aún en juego si uno de los dos gana las tres carreras y Binder no consigue puntuar tres veces.

"La calificación ha sido tediosa", suspiraba Brad Binder. "Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ir significativamente más rápido que el viernes. Hice una vuelta decente, que me dio el undécimo puesto en la parrilla, pero eso fue todo lo bueno que pude hacer. Sabía que tenía que idear un truco para la salida desde mi posición en la parrilla. Hice una buena salida y pude adelantar a algunos rivales en los primeros compases. Pensé que estaba en el grupo adecuado y que podía hacer algo. Pero para ser sincero, me he visto superado en la cuarta vuelta y hoy no he tenido el ritmo suficiente para volver a alcanzarles".

Binder continuó: "Ahora tenemos que averiguar exactamente lo que necesitamos para el domingo aquí. Tengo una idea muy clara de lo que necesitamos. Si podemos encontrar lo que necesitamos, estoy seguro de que podremos ser más competitivos mañana."

"Hoy he estado bastante fuerte en los sectores 1 y 2, pero he perdido mucho en el tercero, donde sólo había que dejar rodar la moto, pero la rueda delantera no paraba de patinar", ha relatado el piloto oficial de Red Bull KTM. "No podía girar en las curvas tan rápido como mis rivales. Me faltaba agarre en la parte trasera, así que no podía recuperar terreno. Mis rivales han podido escaparse de mí a mayor velocidad, aunque yo he gestionado muy bien la salida de las curvas. Son fracciones de segundo preciosas que les salen gratis debido a la mayor velocidad al rodar. Y nosotros no tenemos esa velocidad en este momento".

Brad Binder luchó contra Bagnaia, alcanzándole con fuerza en cierta fase. Pero el campeón del mundo volvió a distanciarse en la meta. ¿Qué tiene la Lenovo-Ducati que no tenga la KTM? Binder: "Mucho agarre. Mientras nuestra moto tenga suficiente agarre, funciona bastante bien. Pero en el momento en que perdemos agarre, la rueda delantera sigue patinando. Porque parece que nada me va a ayudar en esta situación. En cuanto ha llegado esta caída de los neumáticos, ya no he podido seguir el ritmo de mis rivales".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.