Brad Binder (KTM/7e) : "Ça manquait de grip à l'arrière".

Brad Binder s'est tout de même classé septième à l'issue d'une course de sprint de 11 tours très mouvementée sur le circuit international de Lusail, long de 5,380 km (dix virages à droite et six à gauche, ligne droite d'arrivée longue de 1,068 km), ce qui lui a permis de marquer trois points et de maintenir l'écart avec ses poursuivants Zarco et Aleix Espargaró. La quatrième place au championnat du monde ne peut toujours être prise que si l'un des deux gagne les trois courses et que Binder ne marque pas trois fois.

"Les qualifications ont été pénibles", a soupiré Brad Binder. "J'ai fait des efforts, mais je n'ai pas réussi à rouler nettement plus vite que vendredi. J'ai certes réalisé un tour correct qui m'a permis d'obtenir la onzième place sur la grille, mais je n'ai pas pu faire mieux. Je savais que, depuis ma position sur la grille, je devais trouver une astuce pour le départ. J'ai donc pris un bon départ et j'ai pu dépasser quelques adversaires dans la phase initiale. Je pensais que je serais alors dans le bon groupe et que je pourrais faire quelque chose. Mais honnêtement, je me suis fait semer au quatrième tour et je n'avais pas tout à fait le rythme nécessaire aujourd'hui pour pouvoir revenir".

Binder poursuit : "Nous devons maintenant déterminer ce dont nous avons exactement besoin pour dimanche ici. J'ai une idée très claire de ce dont nous avons besoin. Si nous trouvons ce que nous voulons, nous pourrons être plus compétitifs demain, j'en suis sûr".

"J'étais assez fort dans les secteurs 1 et 2 aujourd'hui, mais j'ai beaucoup perdu dans le troisième secteur, où il fallait simplement laisser la moto rouler, mais où la roue avant glissait sans cesse", rapportait le pilote officiel Red Bull-KTM. "Je ne pouvais pas prendre les virages aussi vite que mes adversaires. Il y avait un manque d'adhérence à l'arrière, ce qui ne m'a pas permis de compenser. Les adversaires me dépassent à une vitesse plus élevée, même si je gère très bien la sortie de virage. Ce sont de précieuses fractions de seconde qui leur sont quasiment offertes en raison de la vitesse plus élevée lors du roulage. Et cette vitesse nous manque actuellement".

Brad Binder a lutté contre Bagnaia, il a fortement rattrapé son retard à un moment donné. Mais à l'arrivée, le champion du monde a de nouveau pris le large. Qu'est-ce que la Lenovo-Ducati a de plus que la KTM ? Binder : "Beaucoup d'adhérence. Tant que notre moto a suffisamment d'adhérence, elle fonctionne plutôt bien. Mais à la seconde où nous perdons de l'adhérence, la roue avant glisse sans cesse. Car il semble que rien ne puisse m'aider dans cette situation. Dès que ce drop est arrivé sur les pneus, je n'ai plus pu suivre mes adversaires".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.