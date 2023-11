Brad Binder (KTM/7°): "C'era una mancanza di grip nella parte posteriore".

Dopo una movimentata gara sprint di 11 giri sul Circuito Internazionale di Lusail, lungo 5,380 km (con dieci curve a destra e sei a sinistra, rettilineo d'arrivo lungo 1,068 km), Brad Binder è riuscito comunque a concludere al settimo posto, conquistando tre punti e riducendo il distacco dagli inseguitori Zarco e Aleix Espargaró. Il quarto posto nel campionato mondiale è ancora in palio solo se uno dei due vince tutte e tre le gare e se Binder non riesce a conquistare tre punti.

"Le qualifiche sono state noiose", ha sospirato Brad Binder. "Mi sono impegnato a fondo, ma non sono riuscito ad andare significativamente più veloce rispetto a venerdì. Ho fatto un giro decente, che mi ha permesso di ottenere l'undicesimo posto sulla griglia di partenza, ma questo è stato il massimo. Sapevo di dover trovare un trucco per la partenza dalla mia posizione in griglia. Sono partito bene e sono riuscito a superare alcuni avversari nelle prime fasi. Pensavo di essere nel gruppo giusto e di poter fare qualcosa. Ma ad essere sincero, al quarto giro mi sono scrollato di dosso e oggi non avevo il ritmo per recuperare".

Binder ha continuato: "Ora dobbiamo capire esattamente cosa ci serve per domenica. Ho un'idea molto chiara di ciò che ci serve. Se riusciamo a trovare quello che ci serve, sono sicuro che domani saremo più competitivi".

"Oggi ero abbastanza forte nei settori 1 e 2, ma ho perso molto nel terzo settore, dove dovevi solo far girare la moto, ma la ruota anteriore continuava a scivolare", ha riferito il pilota ufficiale Red Bull KTM. "Non riuscivo a girare in curva con la stessa velocità dei miei avversari. Mancava l'aderenza al posteriore, quindi non riuscivo a recuperare terreno. I miei avversari sono riusciti ad allontanarsi da me a velocità più elevate, anche se ho gestito molto bene l'uscita di curva. Sono frazioni di secondo preziose che ottengono gratuitamente grazie alla maggiore velocità di percorrenza. E noi non abbiamo questa velocità al momento".

Brad Binder ha lottato contro Bagnaia, recuperando fortemente in una certa fase. Ma il campione del mondo si è staccato nuovamente nel finale. Cosa ha la Lenovo-Ducati che la KTM non ha? Binder: "Un sacco di grip. Finché la nostra moto ha abbastanza aderenza, funziona abbastanza bene. Ma nel momento in cui perdiamo aderenza, la ruota anteriore continua a scivolare. Perché sembra che nulla mi aiuti in questa situazione. Non appena si è verificato questo calo delle gomme, non sono più riuscito a tenere il passo dei miei avversari".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.