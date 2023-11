Brad Binder (KTM/7º): "Houve falta de aderência na parte de trás"

Brad Binder sabe porque perdeu tanto tempo no terceiro sector do sprint de Lusail. O décimo primeiro lugar na grelha reduziu significativamente as suas hipóteses de obter um resultado de topo.

Depois de uma corrida de sprint de 11 voltas no Circuito Internacional de Lusail, com 5,380 km de extensão (com dez curvas para a direita e seis para a esquerda, com uma reta final de 1,068 km), Brad Binder conseguiu terminar em sétimo lugar, marcando três pontos e reduzindo a diferença para os seus perseguidores Zarco e Aleix Espargaró. O quarto lugar no campeonato do mundo só está em disputa se um dos dois vencer as três corridas e Binder não conseguir marcar pontos três vezes.

"A qualificação foi aborrecida", suspirou Brad Binder. "Tentei muito, mas não consegui ser muito mais rápido do que na sexta-feira. Consegui fazer uma boa volta, que me deu o décimo primeiro lugar na grelha, mas foi o melhor que consegui. Sabia que tinha de arranjar um truque para a partida a partir da minha posição na grelha. Fiz um bom arranque e consegui ultrapassar alguns adversários na fase inicial. Pensei que estava no grupo certo e que podia fazer alguma coisa. Mas, para ser honesto, fui ultrapassado na quarta volta e hoje não tive o ritmo necessário para recuperar o atraso."

Binder continuou: "Agora temos de descobrir exatamente o que precisamos para domingo aqui. Tenho uma ideia muito clara do que precisamos. Se conseguirmos encontrar o que precisamos, tenho a certeza que podemos ser mais competitivos amanhã."

"Hoje estive bastante forte nos sectores 1 e 2, mas perdi muito no terceiro sector, onde era preciso deixar a moto rolar, mas a roda da frente estava sempre a escorregar", relatou o piloto de fábrica da Red Bull KTM. "Não consegui entrar nas curvas tão rapidamente como os meus adversários. Havia falta de aderência na traseira, por isso não conseguia ganhar terreno. Os meus adversários conseguiram afastar-se de mim a velocidades mais elevadas, mesmo que eu tenha gerido muito bem a saída da curva. São fracções de segundo preciosas que eles obtêm gratuitamente devido à maior velocidade de rolamento. E nós não temos essa velocidade neste momento".

Brad Binder lutou contra Bagnaia, alcançando-o fortemente numa determinada fase. Mas o campeão do mundo afastou-se novamente na meta. O que é que a Lenovo-Ducati tem que a KTM não tem? Binder: "Muita aderência. Desde que a nossa mota tenha aderência suficiente, funciona bastante bem. Mas assim que perdemos aderência, a roda da frente está sempre a escorregar. Porque parece que nada me vai ajudar nesta situação. Assim que houve esta queda nos pneus, deixei de conseguir acompanhar os meus adversários."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.