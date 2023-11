Luca Marini (Ducati/3º): Un desastre después de 4 vueltas

Luca Marini no sólo está siendo noticia en Qatar por su esperado cambio a Honda, en la pista el piloto del VR46 Ducati celebró la pole y el tercer puesto en el sprint del sábado. Sin embargo, no estaba satisfecho.

Luca Marini se aseguró la pole position en Doha con un récord de vuelta en el Circuito Internacional de Lusail. Sin embargo, en el Parc Fermé dejó claro que aún le faltaban unas décimas para el Tissot Sprint y la carrera del GP. A pesar de ello, terminó tercero en el sprint de 11 vueltas por una medalla.

¿Fue mejor de lo esperado? "No, peor", respondió el piloto del Mooney VR46 en su rueda de prensa del sábado por la tarde. "El resultado es genial, sí, pero no esperaba tener problemas tan grandes con el neumático trasero. Ha sido un desastre, después de cuatro vueltas el neumático estaba completamente acabado".

"Maro" describió así las malas sensaciones con el exceso de presión de aire en el neumático trasero: "Deslizas mucho en la fase de frenada, pierdes en la fase de aceleración y en la entrada de las curvas rápidas falta apoyo del neumático trasero para girar la moto hacia dentro. Así que deslizas un poco en la curva cada vez y no tienes que usar tanto el freno trasero o el freno motor. Esa es un poco la sensación que tienes. Y cuando enderezas la moto a la salida de la última curva, por ejemplo, el trompo dura varios metros".

"Pero identificamos el problema a partir de los datos: el problema era la presión del aire en el neumático trasero, que se disparó. Esto no nos había pasado nunca y no entendemos por qué ha sucedido ahora. Es una situación realmente única porque el problema siempre afecta al neumático delantero, pero hoy ha sido el trasero", reflexionó el italiano de 26 años. "Tenemos que encontrar una solución para el domingo. Si hemos cometido un error, tenemos que solucionarlo. Y si puedo hacer algo con mi estilo de pilotaje, también está bien, pero tenemos que entender el camino".

"La otra cosa es el neumático delantero", añadió Marini. "Me he sentido bastante cómodo con el neumático blando, pero todos los demás han cogido el compuesto duro. Así que volveré a probar el duro en el warm up para ver si es una opción para la larga distancia."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.