Luca Marini (Ducati/3e) : Un désastre après 4 tours

Luca Marini a décroché la pole position à Doha grâce à un record de tous les temps sur le circuit international de Lusail. Au Parc Fermé, il a toutefois laissé entendre qu'il lui manquerait encore quelques dixièmes de rythme en vue du sprint Tissot et de la course du GP. Il a néanmoins décroché une médaille en terminant troisième du sprint de 11 tours.

Cela s'est donc mieux passé que prévu ? "Non, moins bien", a répondu le pilote Mooney-VR46 lors de son point presse du samedi soir. "Le résultat est excellent, oui, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de problèmes avec le pneu arrière. C'était un désastre, après quatre tours, le pneu était complètement à plat".

"Maro" a décrit ainsi les mauvaises sensations liées à la sur-gonflage du pneu arrière : "On glisse beaucoup en phase de freinage, on perd en phase d'accélération et à l'entrée des virages rapides, il manque le support du pneu arrière pour faire tourner la moto. Tu glisses donc un peu à chaque fois dans le virage et tu dois moins utiliser le frein arrière ou le frein moteur. C'est un peu la sensation que tu obtiens. Et quand tu redresses la moto à la sortie du dernier virage, par exemple, le spinning dure plusieurs mètres".

"Mais grâce aux données, nous avons compris ce qui était en cause : le problème venait de la pression du pneu arrière qui a explosé. Cela ne nous était jamais arrivé et nous ne comprenons pas pourquoi cela s'est produit maintenant. C'est une situation vraiment unique, car le problème concerne toujours le pneu avant, mais aujourd'hui, c'était le pneu arrière", ruminait l'Italien de 26 ans. "Nous devons trouver une solution pour dimanche. Si nous avons fait une erreur, nous devons y remédier. Et si je peux faire quelque chose avec mon style de pilotage, c'est bien aussi, mais nous devons comprendre le chemin".

"L'autre chose, c'est le pneu avant", a complété Marini. "Je me sentais plutôt à l'aise avec le soft, mais tous les autres ont pris le mélange dur. Je vais donc réessayer le hard au warm-up pour voir si c'est une option pour la longue distance".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.