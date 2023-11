Luca Marini (Ducati/3°): Un disastro dopo 4 giri

Luca Marini non sta facendo notizia in Qatar solo per il suo atteso passaggio alla Honda: in pista il pilota VR46 Ducati ha festeggiato la pole e il terzo posto in volata sabato. Tuttavia, non era soddisfatto.

Luca Marini si è assicurato la pole position a Doha con un record sul giro sul Lusail International Circuit. Tuttavia, nel Parco Chiuso ha fatto capire di essere ancora a qualche decimo dal ritmo prima della Tissot Sprint e della gara GP. Ciononostante, si è classificato terzo nello sprint di 11 giri per una medaglia.

È andata meglio del previsto? "No, peggio", ha risposto il pilota del Mooney VR46 nella conferenza stampa di sabato sera. "Il risultato è ottimo, sì, ma non mi aspettavo di avere problemi così gravi con il pneumatico posteriore. È stato un disastro, dopo quattro giri il pneumatico era completamente finito".

"Maro" ha descritto così il cattivo feeling con l'eccessiva pressione dell'aria nel pneumatico posteriore: "Si scivola molto in fase di frenata, si perde in fase di accelerazione e all'ingresso delle curve veloci manca il supporto del pneumatico posteriore per far girare la moto. Così si scivola un po' in curva ogni volta e non si deve usare tanto il freno posteriore o il freno motore. Questa è un po' la sensazione che si prova. E quando si raddrizza la moto all'uscita dell'ultima curva, ad esempio, il testacoda dura per diversi metri".

"Ma abbiamo identificato il problema dai dati: il problema era la pressione dell'aria nel pneumatico posteriore, che è salita alle stelle. Non ci era mai successo prima e non capiamo perché sia successo adesso. È una situazione davvero unica, perché il problema riguarda sempre lo pneumatico anteriore, ma oggi era quello posteriore", ha commentato il 26enne italiano. "Dobbiamo trovare una soluzione per domenica. Se abbiamo commesso un errore, dobbiamo rimediare. E se posso fare qualcosa con il mio stile di guida, va bene lo stesso, ma dobbiamo capire come fare".

"L'altra cosa è la gomma anteriore", ha aggiunto Marini. "Mi sono sentito abbastanza a mio agio con la gomma morbida, ma tutti gli altri hanno scelto la mescola dura. Quindi proverò di nuovo la dura nel warm-up per vedere se è un'opzione per la lunga distanza".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.