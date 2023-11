Luca Marini (Ducati/3º): Um desastre após 4 voltas

Luca Marini não está apenas a fazer manchetes no Qatar devido à sua esperada mudança para a Honda, na pista o piloto da VR46 Ducati celebrou a pole e o terceiro lugar no sprint de sábado. No entanto, ele não estava satisfeito.

Luca Marini assegurou a pole position em Doha com um recorde de volta no Circuito Internacional de Lusail. No entanto, no Parc Fermé, deixou claro que ainda estava a alguns décimos do ritmo antes do Tissot Sprint e da corrida de GP. No entanto, terminou em terceiro lugar no sprint de 11 voltas para uma medalha.

Correu melhor do que o esperado? "Não, pior", respondeu o piloto do Mooney VR46 na conferência de imprensa de sábado à noite. "O resultado é ótimo, sim, mas não estava à espera de ter problemas tão grandes com o pneu traseiro. Foi um desastre, ao fim de quatro voltas o pneu estava completamente estragado."

"Maro" descreveu a má sensação com a pressão de ar excessiva no pneu traseiro da seguinte forma: "Deslizas muito na fase de travagem, perdes na fase de aceleração e à entrada das curvas rápidas falta o apoio do pneu traseiro para virar a moto. Por isso, deslizamos sempre um pouco na curva e não temos de usar tanto o travão traseiro ou o travão motor. É um pouco essa a sensação que se tem. E quando se endireita a moto à saída da última curva, por exemplo, a rotação dura vários metros."

"Mas identificámos o problema a partir dos dados: o problema era a pressão do ar no pneu traseiro, que disparou. Isto nunca nos tinha acontecido antes e não percebemos porque é que aconteceu agora. É uma situação realmente única, porque o problema afecta sempre o pneu da frente, mas hoje foi o pneu de trás", disse o italiano de 26 anos. "Temos de encontrar uma solução para domingo. Se cometemos um erro, temos de o corrigir. E se eu puder fazer alguma coisa com o meu estilo de pilotagem, também está tudo bem, mas temos de perceber o caminho."

"A outra coisa é o pneu dianteiro", acrescentou Marini. "Senti-me bastante confortável com o pneu macio, mas todos os outros usaram o composto duro. Por isso vou experimentar o duro novamente no warm-up para ver se é uma opção para a longa distância."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.