Maverick Viñales (Aprilia/6e) : "Quel est le petit déjeuner de Ducati ?

L'as d'Aprilia Maverick Viñales s'est classé sixième du sprint MotoGP de Doha et a parlé du potentiel de développement de la RS-GP et de la comparaison avec Ducati.

Maverick Viñales a été le "Best of the Rest" lors du sprint du MotoGP samedi sur le nouveau circuit asphalté de Lusail à Doha. L'Espagnol a terminé juste derrière Pecco Bagnaia, mais n'a pas pu attaquer le champion du monde en difficulté.

Viñales a terminé à 4,2 secondes du vainqueur Jorge Martin. "Je ne sais pas ce que ces motos ont mangé au petit déjeuner, elles ont gagné deux secondes", a fulminé Viñales en regardant la concurrence de Borgo Panigale. "Mais c'était bien pour trouver des données pour l'avenir. J'ai compris où nous devions améliorer la moto. Il s'agit spécifiquement du sommet du virage".

"Nous avons tiré le maximum de la moto. Le rythme était bon - des temps moyens de 1:53 quand je roulais seul. Je suis très motivé pour dimanche", a ajouté Maverick. En ce qui concerne le déficit en qualifications après la forte séance d'entraînement de vendredi, il a déclaré : "J'étais déjà à la limite de la moto vendredi, ici nous devons simplement augmenter la limite. Surtout à Sepang et ici, nous avons compris certaines choses".

"Par rapport à un vendredi, nous pouvons généralement trouver trois ou quatre dixièmes de plus, pour les autres c'est une seconde - pour certains pilotes c'est encore plus. Mais nous savons comment être plus forts. C'est une question d'analyse - nous devons y aller en profondeur, nous avons tout l'hiver pour cela. Nous devons essayer !"

Au sujet de ses collègues de la marque Aprilia, Viñales a ensuite déclaré : "Raúl était fort ici, mais sur les autres circuits, je ne sais pas - c'est peut-être parce qu'ils ont une vieille moto. Je ne sais pas si nous aurons tous la même moto en 2024, mais au moins ce serait bien qu'ils aient quelques éléments des motos de 2024, comme ça ils pourraient aussi essayer quelque chose. Cela me permettrait aussi de me concentrer davantage sur la course".

Concernant le dimanche, l'Espagnol de 28 ans a déclaré : "Je me sens plutôt bien préparé pour la longue distance. Mais nous ne savons pas ce qui se passera à partir du 11e ou 12e tour - cela peut bien ou mal se passer, mais nous essaierons de mettre les choses du bon côté".

Puis vint la déclaration de guerre à la question de savoir si la domination de Ducati le frustrait lui aussi : "Je connais mon niveau en tant que pilote. Tôt ou tard, j'amènerai cette moto au sommet - j'en suis presque sûr !"

Ce n'est qu'après le warm-up que l'on saura si Viñales sera le seul représentant de l'équipe d'usine Aprilia dans le peloton dimanche. Aleix Espargaró devra alors se soumettre à un contrôle de forme auprès des médecins de course en raison de sa petite fracture à la tête du péroné.

Le double vainqueur de la saison a lui-même parlé dans une brève déclaration d'une journée à oublier. En effet, avant le crash du sprint, il avait déjà écopé d'une pénalité de grille et d'une amende de 10.000 euros pour avoir frappé le casque de Franco Morbidelli en FP2.

"Ma réaction lors de l'incident avec Morbidelli a été très mauvaise. Il s'est trouvé à deux reprises sur mon chemin. J'ai perdu patience et j'ai été pénalisé pour cela. Bien sûr, cela a donné une mauvaise image et c'est dommage parce que nous avions fait un bon week-end jusque-là et que nous étions rapides", a fait savoir Espargaró.

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.