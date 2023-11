Maverick Viñales (Aprilia/6°): Cosa mangia la Ducati a colazione?

Maverick Viñales è stato "il migliore degli altri" nello sprint del sabato della MotoGP sul nuovo circuito asfaltato di Lusail a Doha. Lo spagnolo era vicino a Pecco Bagnaia alla fine, ma non è riuscito ad attaccare il campione del mondo in difficoltà.

Viñales ha chiuso a 4,2 secondi dal vincitore Jorge Martin. "Non so cosa abbiano mangiato a colazione queste moto, sono migliorate di due secondi", ha detto Viñales con un sorriso alla concorrenza di Borgo Panigale. "Ma è stato positivo trovare dati per il futuro. Ho capito dove dobbiamo migliorare la moto. Soprattutto per quanto riguarda l'apice della curva".

"Abbiamo ottenuto il massimo dalla moto. Il ritmo era buono, con un tempo medio di 1:53 quando ho girato da solo. Sono molto motivato per domenica", ha aggiunto Maverick. Per quanto riguarda il deficit in qualifica dopo l'ottima sessione di prove del venerdì, ha detto: "Ero già al limite della moto venerdì, dobbiamo semplicemente spingere al massimo qui. Soprattutto a Sepang e qui abbiamo capito molto".

"Di solito possiamo trovare altri tre o quattro decimi rispetto al venerdì, per gli altri è un secondo - per alcuni piloti è anche di più. Ma sappiamo come essere più forti. È una questione di analisi: dobbiamo andare a fondo, è per questo che abbiamo tutto l'inverno a disposizione. Dobbiamo provarci!".

Viñales ha poi parlato dei suoi colleghi del marchio Aprilia: "Raúl è stato forte qui, ma non so sulle altre piste - forse perché hanno una moto vecchia. Non so se nel 2024 avremo tutti la stessa moto, ma almeno sarebbe bene che avessero qualche cosa delle moto del 2024 per poter provare qualcosa. Così potrò concentrarmi di più sulla gara".

Il 28enne spagnolo ha commentato domenica: "Mi sento abbastanza preparato per la lunga distanza. Ma non sappiamo cosa succederà dall'undicesimo o dodicesimo giro: potrebbe andare bene o male, ma cercheremo di indirizzarlo nella giusta direzione".

Poi è arrivata la sfida, quando gli è stato chiesto se il dominio della Ducati lo frustra: "Conosco il mio livello di pilota. Prima o poi riuscirò a portare questa moto al top, ne sono sicuro!".

Se Viñales sarà l'unico rappresentante del team Aprilia works in campo domenica si deciderà solo dopo il warm-up. Aleix Espargaró dovrà sottoporsi a un controllo di idoneità con i medici di gara a causa della piccola frattura al perone.

In una breve dichiarazione, lo stesso due volte vincitore della stagione ha parlato di una giornata da dimenticare. Del resto, prima della caduta in volata, gli era già stata inflitta una penalità in griglia e una multa di 10.000 euro per aver colpito Franco Morbidelli sul casco nelle FP2.

"La mia reazione all'incidente con Morbidelli è stata pessima. Mi ha ostacolato due volte. Ho perso la pazienza e mi sono beccato una penalità. Certo, ha fatto una brutta impressione ed è un peccato perché fino a quel momento avevamo mostrato un buon weekend ed eravamo veloci", ha detto Espargaró.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.