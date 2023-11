Maverick Viñales (Aprilia/6º): O que é que a Ducati está a comer ao pequeno-almoço?

O ás da Aprilia Maverick Viñales garantiu o 6º lugar no sprint de MotoGP em Doha e falou sobre o potencial de desenvolvimento da RS-GP e a comparação com a Ducati.

Maverick Viñales foi "o melhor do resto" no sprint de MotoGP de sábado no recentemente alcatroado Circuito Lusail em Doha. O espanhol estava muito perto de Pecco Bagnaia no final, mas não conseguiu atacar o campeoníssimo mundial.

Viñales terminou 4,2 segundos atrás do vencedor Jorge Martin. "Não sei o que estas motos comeram ao pequeno-almoço, melhoraram dois segundos," disse Viñales com um sorriso perante a concorrência de Borgo Panigale. "Mas foi bom encontrar dados para o futuro. Percebi onde temos de melhorar a mota. É especialmente sobre o vértice da curva."

"Tirámos o máximo partido da moto. O ritmo foi bom - a meio de 1:53s quando andei sozinho. Estou muito motivado para domingo", acrescentou Maverick. Em relação ao défice na qualificação após a forte sessão de treinos de sexta-feira, ele disse: "Eu já estava no limite da moto na sexta-feira, nós simplesmente temos que ir ao limite aqui. Especialmente em Sepang e aqui percebemos muito".

"Normalmente conseguimos encontrar mais três ou quatro décimos em relação a sexta-feira, para os outros é um segundo - para alguns pilotos é ainda mais. Mas sabemos como podemos ser mais fortes. É uma questão de analisar - temos de aprofundar o assunto, é para isso que temos todo o inverno. Temos de tentar!"

Viñales referiu-se aos seus colegas da marca Aprilia: "O Raúl esteve forte aqui, mas não sei o que aconteceu nas outras pistas - talvez porque eles têm uma moto antiga. Não sei se vamos ter todos a mesma mota em 2024, mas pelo menos seria bom se eles tivessem algumas coisas das motas de 2024 para poderem experimentar alguma coisa. Assim, poderei concentrar-me mais na corrida".

O espanhol de 28 anos comentou no domingo: "Sinto-me bastante bem preparado para a longa distância. Mas não sabemos o que vai acontecer a partir da 11ª ou 12ª volta - pode correr bem ou mal, mas vamos tentar seguir na direção certa."

Depois veio o desafio quando lhe perguntaram se o domínio da Ducati também o frustra: "Sei o meu nível como piloto. Mais cedo ou mais tarde vou levar esta mota ao topo - tenho a certeza disso!"

Se Viñales vai ser o único representante da equipa de trabalho da Aprilia no domingo só será decidido após o warm-up. Aleix Espargaró terá então de se submeter a um exame físico com os médicos da corrida devido a uma pequena fratura no perónio.

Numa breve declaração, o próprio bicampeão da temporada falou de um dia para esquecer. Afinal , antes da queda no sprint, ele já havia recebido uma punição na grelha e uma multa de 10.000 euros por ter batido no capacete de Franco Morbidelli no FP2.

"A minha reação ao incidente com Morbidelli foi muito má. Ele atravessou-se no meu caminho duas vezes. Perdi a paciência e fui penalizado por isso. Claro que causou uma má impressão e é uma pena porque tínhamos mostrado um bom fim de semana até esse momento e estávamos rápidos", disse Espargaró.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.