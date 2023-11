Alex Márquez (Ducati/4°): Errore riconosciuto!

Alex Márquez, che si dimostra sempre forte nelle gare d'oltreoceano, è scattato decisamente in testa nelle prime fasi della volata della MotoGP a Doha. Tuttavia, lo spagnolo è stato rapidamente relegato al quarto posto e questa volta ha perso anche il suo compagno di squadra Gresini Ducati uscente Fabio Di Giannantonio.

"Ad essere sincero, venerdì ero abbastanza fiducioso, ma non ero del tutto convinto del mio feeling con la moto. Ma il sabato è stato molto positivo. Mi sentivo bene sulla moto, soprattutto in scia", ha dichiarato il campione del mondo Moto3 2014 e campione del mondo Moto2 2019.

Tuttavia, un piccolo dettaglio ha fatto pendere l'ago della bilancia verso il 27enne spagnolo: "Dalle qualifiche in poi, e in realtà anche un po' nelle FP2, abbiamo iniziato a sentire delle vibrazioni nella parte posteriore della moto. Avevamo cambiato alcune parti dopo il venerdì, ad esempio la frizione per migliorare il freno motore. Ma l'aderenza alla pista è migliorata".

Tuttavia, nessuno all'interno del team si aspettava che questo accadesse in misura tale: "Sembra che abbiamo commesso questo errore. Ma pensiamo di avere la soluzione. Ok, non abbiamo la sfera di cristallo, ma ne saremo sicuri nel warm-up. Quindi non lo sappiamo con certezza. Ma senza questo problema, domenica abbiamo l'opportunità di provare a vincere un'altra gara".

Le prospettive per domenica del più giovane dei fratelli Márquez, che ha già vinto due sprint nel 2023: "Dobbiamo tenere sotto controllo il chattering, così potrò anche gestire meglio le gomme sulla distanza. Se non ci riusciamo, probabilmente tornerò al Gran Premio come nella volata".

A proposito: nel Campionato Piloti, Alex è a un solo punto da Jack Miller, al decimo posto.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.