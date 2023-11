Alex Márquez (Ducati/4º): Erro reconhecido!

O piloto da Gresini Ducati, Alex Márquez, sofreu uma recaída no sprint de MotoGP depois de liderar a corrida, chegando em 4º lugar e revelando um problema com a sua Desmosedici.

Alex Márquez, que mostra um fiorme consistentemente forte nas corridas ultramarinas, disparou decisivamente para a frente na fase inicial do sprint de MotoGP em Doha. No entanto, o espanhol foi rapidamente relegado para o quarto lugar e desta vez também perdeu para o seu companheiro de equipa da Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio.

"Para ser honesto, estava bastante confiante na sexta-feira, mas não estava completamente convencido das minhas sensações com a moto. Mas no sábado foi muito positivo. Senti-me bem na moto, especialmente no slipstream", relatou o Campeão do Mundo de Moto3 de 2014 e Campeão do Mundo de Moto2 de 2019.

No entanto, um pequeno pormenor fez pender a balança para o espanhol de 27 anos: "A partir da qualificação e, na verdade, um pouco no FP2, começámos a sentir algumas vibrações na traseira da moto. Tínhamos mudado algumas peças depois de sexta-feira - por exemplo, na embraiagem para melhorar a travagem do motor. Mas a aderência à pista melhorou".

No entanto, ninguém na equipa esperava que isto acontecesse de tal forma: "Parece que cometemos este erro. Mas pensamos que temos a solução. Ok, não temos uma bola de cristal, mas vamos certificar-nos no warm-up. Portanto, não temos a certeza. Mas sem este problema, temos a oportunidade no domingo e podemos tentar ganhar outra corrida."

As perspectivas para domingo para o mais novo dos irmãos Márquez, que já ganhou dois sprints em 2023: "Temos de controlar a vibração, depois também posso gerir melhor os pneus ao longo da distância. Se não conseguirmos isso, provavelmente voltarei ao Grande Prémio como no sprint".

A propósito: No Campeonato de Pilotos, Alex está apenas a 1 ponto de Jack Miller, em décimo lugar.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.