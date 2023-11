Fabio Quartararo (Yamaha): La ciencia de los neumáticos con el Dr. Fabio

Fabio Quartararo (24) experimentó el mayor problema al inicio del sprint. "Me patinaban mucho las ruedas". Y como este problema partía de su ya modesta 14ª posición, lo que le esperaba al Campeón del Mundo de MotoGP 2021 era un interesante reto para las siguientes once vueltas.

"Ha sido una carrera emocionante. Me he divertido mucho. Porque he podido adelantar muy bien". La carrera para recuperar terreno se saldó finalmente con un octavo puesto para el actual octavo clasificado y dos puntos en el campeonato. "La razón por la que estoy tan contento no es por la clasificación, sino por los conocimientos que hemos adquirido hoy. Ha sido un día importante para Yamaha", declaró casi eufórico tras la carrera el 12 veces ganador del GP (11 veces en MotoGP, 1 vez en Moto2).

Su análisis posterior satisfizo ambiciosas exigencias intelectuales. "A fin de cuentas, se trata de averiguar cuánta potencia necesitamos para llevar los neumáticos a su máximo rendimiento", comenzó su interesante dislate. "No se trata del par motor, eso se nos da bien con la M1. Más bien, tenemos que averiguar cuánta potencia máxima necesitamos para llevar el neumático a su ventana perfecta."

"Tenemos menos éxito en esto en algunas pistas. Nos falta un poco de potencia ahí", continuó con pasión el actual noveno clasificado del mundial. "A veces necesito más potencia en tercera, algo que los chicos de Ducati suelen tener. En esta pista de Qatar, a diferencia de una vuelta rápida de entrenamientos, hemos encontrado una base ideal para el sprint y esperamos que también para la carrera. Por eso el sprint ha sido tan bueno. Por eso he podido acelerar en las rectas al salir de las curvas. Es evidente que hemos encontrado la puesta a punto óptima".

Esta fue la clave, añadió la estrella de Yamaha. "Cuando nuestra potencia disponible está exactamente al límite de los neumáticos, somos rápidos".

En consecuencia, "El Diablo" también cree que tiene posibilidades reales de subir al podio en la carrera del Circuito Internacional de Lusail. "El sábado viví una de las mejores carreras de mi vida. Vamos a construir sobre eso el domingo".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.