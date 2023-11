Fabio Quartararo (Yamaha) : Science des pneus avec le Dr. Fabio

Fabio Quartararo (24 ans) a connu le plus gros problème au départ du sprint. "J'avais énormément de wheelspin". Et comme ce problème s'est produit sur la base d'une position 14 déjà modeste, ce qui attendait le champion du monde MotoGP 2021 était un défi intéressant pour les onze tours suivants.

"C'était une course passionnante. J'ai pris beaucoup de plaisir. Car j'ai pu effectuer de très bons dépassements". Cette remontée a finalement permis à l'actuel huitième du championnat du monde de se classer 8e et de marquer tout de même deux points au championnat du monde. "La raison pour laquelle je suis si heureux n'est pas liée au classement, mais plutôt aux connaissances que nous avons acquises aujourd'hui. C'était une journée importante pour Yamaha", a déclaré le pilote aux 12 victoires en GP (11 fois en MotoGP, 1 fois en Moto2), presque euphorique après la course.

L'analyse qu'il a faite ensuite répondait à des exigences intellectuelles ambitieuses. "Il ne s'agit finalement que de trouver avec quelle puissance nous amenons les pneus à leur capacité maximale", a-t-il commencé son intéressant flot de paroles. "Ce n'est pas une question de couple, nous sommes bons dans ce domaine avec la M1. Nous devons plutôt trouver de quelle puissance maximale nous avons besoin pour amener le pneu le plus possible dans sa fenêtre parfaite".

"Sur certains circuits, nous y parvenons moins bien. Il nous manque alors un peu de puissance", a poursuivi l'actuel neuvième du championnat du monde avec passion. "Parfois, j'ai besoin de plus de puissance en troisième et ce sont souvent les Ducati qui en disposent. Sur ce circuit du Qatar, nous avons trouvé une base idéale pour le sprint et, espérons-le, pour la course, contrairement à un tour d'entraînement rapide. C'est pourquoi le sprint a été si bon. C'est pourquoi j'ai pu accélérer des virages vers les lignes droites. Nous avons manifestement trouvé le réglage optimal".

C'est la principale conclusion, a ajouté la star de Yamaha. "Lorsque notre puissance disponible rencontre exactement la limite des pneus, nous sommes rapides".

En conséquence, "El Diablo" croit aussi à une chance réaliste de podium pour la course sur le circuit international de Lusail. "Samedi, c'était l'une des meilleures expériences de course de toute ma vie. Nous allons continuer sur cette lancée dimanche".

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.