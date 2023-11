Fabio Quartararo (Yamaha): La scienza dei pneumatici con il dottor Fabio

È stata una giornata estremamente importante per la Yamaha", ha dichiarato Fabio Quartararo dopo il suo ottavo posto nella volata del Qatar. Non per la classifica, ma molto più da un punto di vista analitico.

Fabio Quartararo (24) ha avuto il problema maggiore all'inizio della volata. "Ho avuto un sacco di impennate". E dato che questo problema si basava sulla sua già modesta 14ª posizione, ciò che si prospettava per il Campione del Mondo MotoGP 2021 era una sfida interessante per i successivi undici giri.

"È stata una gara emozionante. Mi sono divertito molto. Perché sono riuscito a sorpassare molto bene". La corsa per recuperare terreno si è conclusa con un ottavo posto per l'attuale ottavo pilota e due punti per il campionato. "Il motivo per cui sono così felice non è la classifica, ma piuttosto le conoscenze che abbiamo acquisito oggi. È stata una giornata importante per la Yamaha", ha detto il 12 volte vincitore di un GP (11 volte in MotoGP, 1 volta in Moto2) quasi euforico dopo la gara.

La sua analisi successiva ha soddisfatto ambiziose esigenze intellettuali. "Alla fine della giornata, si tratta di capire quanta potenza serve per spingere gli pneumatici al massimo delle loro prestazioni", ha esordito nel suo interessante sproloquio. "Non si tratta di coppia, siamo bravi a farlo con la M1. Dobbiamo piuttosto capire quanta potenza massima ci serve per portare lo pneumatico nella sua finestra perfetta".

"Su alcune piste siamo meno bravi in questo senso. Ci manca un po' di potenza", ha proseguito appassionatamente l'attuale nono pilota del campionato mondiale. "A volte ho bisogno di più potenza in terza marcia, cosa che i ragazzi della Ducati hanno spesso. Su questa pista in Qatar - a differenza di un giro veloce in prova - abbiamo trovato una base ideale per lo sprint e, speriamo, anche per la gara. Ecco perché lo sprint è stato così buono. Per questo sono stato in grado di accelerare in uscita dalle curve verso i rettilinei. Abbiamo ovviamente trovato l'assetto ottimale".

Questa è stata la realizzazione chiave, ha aggiunto la star della Yamaha. "Quando la nostra potenza disponibile è esattamente al limite degli pneumatici, siamo veloci".

Di conseguenza, "El Diablo" ritiene di avere una possibilità realistica di salire sul podio nella gara del Circuito Internazionale di Lusail. "Sabato è stata una delle migliori esperienze di gara della mia vita. Ci lavoreremo sopra domenica".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.