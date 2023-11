Fabio Quartararo (Yamaha): A ciência dos pneus com o Dr. Fabio

Este foi um dia extremamente importante para a Yamaha, disse Fabio Quartararo após o seu oitavo lugar no sprint do Qatar. Não por causa da classificação, mas muito mais de um ponto de vista analítico.

Fabio Quartararo (24) teve o maior problema no início do sprint. "Tive muita rotação das rodas." E como este problema se baseava na sua já modesta 14ª posição, o que se avizinhava para o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021 era um desafio interessante para as onze voltas seguintes.

"Foi uma corrida emocionante. Diverti-me muito. Porque fui capaz de ultrapassar muito bem." A corrida para recuperar o atraso acabou por resultar no oitavo lugar para o atual oitavo classificado e em dois pontos no campeonato. "A razão pela qual estou tão feliz não é por causa da classificação, mas sim pelo conhecimento que ganhámos hoje. Este foi um dia importante para a Yamaha", disse o 12 vezes vencedor de GPs (11x MotoGP, 1x Moto2) quase eufórico após a corrida.

A sua análise posterior satisfez as ambiciosas exigências intelectuais. "No final do dia, é tudo sobre descobrir quanta potência precisamos para levar os pneus ao seu desempenho máximo", ele começou seu interessante discurso. "Não se trata de binário, somos bons nisso com o M1. Em vez disso, temos de descobrir qual a potência máxima de que precisamos para colocar o pneu na sua janela perfeita."

"Nalgumas pistas temos menos sucesso. Falta-nos um pouco de potência", continuou o atual nono classificado do campeonato do mundo. "Às vezes, preciso de mais potência na terceira marcha, o que os caras da Ducati geralmente têm. Nesta pista do Qatar - em contraste com uma volta rápida nos treinos - encontrámos agora uma base ideal para o sprint e, esperamos, também para a corrida. Foi por isso que o sprint foi tão bom. Foi por isso que consegui acelerar das curvas para as rectas. É óbvio que encontrámos a afinação ideal".

Esta foi a principal conclusão, acrescentou a estrela da Yamaha. "Quando a nossa potência disponível está exatamente no limite dos pneus, somos rápidos."

Assim, "El Diablo" também acredita que tem uma hipótese realista de terminar no pódio na corrida no Circuito Internacional de Lusail. "Foi uma das melhores experiências de corrida de toda a minha vida no sábado. Vamos continuar com isso no domingo."

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.