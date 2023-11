Miguel Oliveira blessé : une longue pause en perspective

Une mauvaise nouvelle pour Aprilia, RNF et Miguel Oliveira : lors du sprint de Doha, le Portugais a subi une blessure similaire à celle de Bastianini fin mars, qui avait alors été absent plus de quatre mois.

La première saison de MotoGP de Miguel Oliveira chez CryptoDATA-RNF-Aprilia est comme un mauvais sort : le Portugais s'est déjà blessé lors du choc avec Marc Márquez en début de saison à Portimão, puis il est revenu à Austin et s'est à nouveau blessé à Jerez (luxation de l'épaule). Il a ensuite réintégré l'équipe au Mugello. Mais à part la 5e place à Silverstone, le quintuple vainqueur du MotoGP (sur KTM) n'a pas réussi à obtenir un résultat de premier plan cette année. Miguel est arrivé à Doha, au Qatar, en seizième position du championnat du monde. Et il a chuté hier dès le début du sprint du premier tour au virage 6, lorsqu'il a touché la roue arrière d'Aleix Espargaró en freinant ; les deux pilotes Aprilia ont chuté, Bastianini a écrasé une moto qui le précédait et est également tombé.

Alors qu'Aleix Espargaró (petite fracture à la tête du péroné de la jambe gauche) espère pouvoir prendre le départ aujourd'hui après un contrôle médical, Oliveira a été méchamment touché. Le Portugais de 28 ans souffre d'une fracture de l'omoplate droite.

"Il s'agit probablement d'une blessure similaire à celle de Bastianini au Portugal", craint Massimo Rivola, CEO d'Aprilia Racing.

Bastianini a vécu un long calvaire après sa fracture de l'omoplate au Portugal (abattu par Marini). Il a tenté un retour cinq semaines plus tard à Jerez, mais a dû plier bagage le vendredi. Il n'est ensuite revenu qu'à Barcelone le premier week-end de septembre, mais il y a été blessé au pied et à la main lors d'un crash après le départ et n'a pu reprendre la compétition qu'au GP Mandalika. Le pilote d'usine Ducati-Lenovo s'est ensuite imposé de manière famélique à Sepang avant d'échouer en Q1 et de devoir partir loin derrière samedi sur le circuit de Lusail.

Un coup dur pour Aprilia, RNF et Oliveira, car non seulement le Portugais manquera le GP du Qatar, mais il sera également absent à Valence, où il ne pourra pas participer le 28 novembre au premier test sur la RS-GP 23 qu'il recevra pour 2024.

Et s'il lui arrive la même mésaventure qu'à Bastianini, absent pendant près de quatre mois et demi, il ne sera pas encore à 100%, même lors du test de Sepang début février.

La question de savoir si Aprilia pourra au moins se présenter au GP du Qatar avec trois pilotes au lieu de deux sera tranchée lors du contrôle médical qui précédera le warm-up, lequel débutera à 13h40, heure d'hiver européenne.