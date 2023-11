Miguel Oliveira infortunato: una lunga pausa è imminente

Brutte notizie per Aprilia, RNF e Miguel Oliveira: il portoghese ha subito un infortunio in volata a Doha simile a quello di Bastianini a fine marzo, che è rimasto fuori per più di quattro mesi.

La prima stagione di Miguel Oliveira in MotoGP con CryptoDATA-RNF-Aprilia sta andando come un orologio: il pilota portoghese si è infortunato in una collisione con Marc Márquez all'apertura della stagione a Portimão, poi è tornato ad Austin e si è nuovamente infortunato a Jerez (lussazione della spalla). È poi tornato in squadra al Mugello. Ma a parte il quinto posto a Silverstone, il cinque volte vincitore della MotoGP (su KTM) non ha ottenuto risultati di rilievo quest'anno. Miguel è arrivato a Doha/Qatar in sedicesima posizione nel Campionato del Mondo. Ieri è caduto proprio all'inizio della volata del primo giro alla curva 6, quando ha toccato la ruota posteriore di Aleix Espargaró in frenata; entrambi i piloti Aprilia sono caduti, Bastianini ha investito una moto davanti a lui ed è caduto anche lui.

Mentre Aleix Espargaró (piccola frattura al perone della gamba sinistra) spera di poter partire oggi dopo un controllo medico, Oliveira è stato gravemente colpito. Il 28enne portoghese ha riportato una frattura alla scapola destra.

"Probabilmente si tratta di un infortunio simile a quello di Bastianini in Portogallo", teme Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.

Bastianini ha avuto una lunga storia di sofferenza dopo la rottura della scapola in Portogallo (abbattuta da Marini). Ha tentato il rientro cinque settimane dopo a Jerez, ma ha dovuto fare le valigie il venerdì. È tornato solo a Barcellona nel primo fine settimana di settembre, ma ha subito un infortunio al piede e alla mano in una caduta dopo la partenza ed è stato in grado di gareggiare di nuovo solo al GP di Mandalika. Il pilota ufficiale Ducati-Lenovo ha poi vinto in grande stile a Sepang, prima di fallire nella Q1 del circuito di Lusail il sabato e dover partire dal fondo della griglia.

Una grave battuta d'arresto per Aprilia, RNF e Oliveira, visto che il portoghese non solo salterà il GP del Qatar, ma sarà assente anche a Valencia e non potrà partecipare al primo test del 28 novembre sulla RS-GP 23 che riceverà per il 2024.

E se dovesse subire una sorte simile a quella di Bastianini, che ha saltato quasi quattro mesi e mezzo, non sarà nemmeno in forma al 100% per i test di Sepang di inizio febbraio.

Se l'Aprilia potrà almeno schierarsi al GP del Qatar con tre piloti invece che con due, lo deciderà il controllo medico prima del warm-up, che inizierà alle 13.40 ora europea invernale.