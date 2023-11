Miguel Oliveira lesionado: está iminente uma longa paragem

Más notícias para a Aprilia, a RNF e Miguel Oliveira: o piloto português sofreu uma lesão no sprint em Doha semelhante à de Bastianini no final de março, que ficou de fora mais de quatro meses.

A primeira época de MotoGP de Miguel Oliveira com a CryptoDATA-RNF-Aprilia está a correr como um relógio: o piloto português lesionou-se numa colisão com Marc Márquez na abertura da época em Portimão, regressou em Austin e voltou a lesionar-se em Jerez (luxação do ombro). Regressou depois à equipa em Mugello. Mas, para além do quinto lugar em Silverstone, o cinco vezes vencedor do MotoGP (com a KTM) não conseguiu um resultado de topo este ano. Miguel chegou a Doha/Qatar em décimo sexto lugar no Campeonato do Mundo. E ontem caiu logo no início do sprint na primeira volta, na Curva 6, quando tocou na roda traseira de Aleix Espargaró durante a travagem; os dois pilotos da Aprilia caíram, Bastianini atropelou uma moto à sua frente e também caiu.

Enquanto Aleix Espargaró (pequena fratura no perónio da perna esquerda) espera poder começar hoje depois de um exame médico, Oliveira foi gravemente atingido. O piloto português de 28 anos sofreu uma fratura na omoplata direita.

"É provavelmente uma lesão semelhante à de Bastianini em Portugal", receia Massimo Rivola, Diretor Executivo da Aprilia Racing.

Bastianini tinha um longo historial de sofrimento depois de ter partido a omoplata em Portugal (abatido por Marini). Tentou regressar cinco semanas depois em Jerez, mas teve de desistir na sexta-feira. Só regressou em Barcelona no primeiro fim de semana de setembro, mas sofreu uma lesão no pé e na mão num acidente após a partida e só conseguiu competir novamente no GP de Mandalika. O piloto de fábrica da Ducati-Lenovo venceu depois em Sepang, em grande estilo, antes de falhar na Q1 no Circuito de Lusail, no sábado, e ter de partir do fundo da grelha.

Um sério revés para a Aprilia, a RNF e Oliveira, já que o piloto português não só falhará o GP do Qatar, como também estará ausente em Valência e não poderá participar no primeiro teste de 28 de novembro com a RS-GP 23, que receberá para 2024.

E se tiver um destino semelhante ao de Bastianini, que falhou quase quatro meses e meio, nem sequer estará 100% apto para o teste de Sepang no início de fevereiro.

Se a Aprilia pode, pelo menos, alinhar no GP do Qatar com três pilotos em vez de apenas dois, será decidido no exame médico antes do warm-up, que começa às 13h40, hora europeia de inverno.