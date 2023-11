Augusto Fernández (9º): Cada vez más cerca de Brad Binder

Augusto Fernández ya había llamado la atención en los entrenamientos con su entrada directa en la Calificación 2 entre los pilotos más rápidos de MotoGP. Tras una buena salida desde la duodécima posición de la parrilla, el español de 26 años libró un largo duelo con Marco Bezzecchi en el sprint y finalmente mantuvo a raya al italiano con habilidad.

A dos vueltas del final, Fernández se ha aprovechado de un error de Marc Márquez y ha escalado hasta la 10ª posición, antes de alcanzar también a Johann Zarco en la última vuelta y celebrar su mejor resultado en la distancia corta desde el sprint de Silverstone en mojado del 5 de agosto y su mejor resultado en un sprint en seco.

"Estoy contento con mi carrera. "La primera parte no fue precisamente fantástica, me costó coger suficiente temperatura en el neumático trasero y encontrar mi ritmo de carrera". Luego las cosas fueron mejor hasta que su neumático blando delantero empezó a ir a menos. "Después de seis vueltas estaba al final. Así que este neumático no es una opción para la carrera principal del domingo", señaló. "Afortunadamente, encontré agarre adicional en el neumático trasero y por lo tanto continué logrando tiempos por vuelta aceptables".

Para el Gran Premio principal, su equipo GASGAS Factory Racing Tech 3 tendría que encontrar una solución para la rueda delantera en particular, y también tendrían que pensar en cómo hacer que el neumático trasero superara la distancia de 22 vueltas.

Pero de momento, prevaleció la alegría por el resultado conseguido. "El circuito de Lusail es muy fluido, la única posibilidad de adelantamiento son los adelantamientos en bloque en frenada. Sin embargo, este tipo de trazado me va mejor que los circuitos de stop-and-go, y he conseguido algunas buenas maniobras de adelantamiento hacia el final", ha declarado el Campeón del Mundo de Moto2 del año pasado, frotándose las manos. "Brad Binder ha hecho una buena primera parte del sprint, pero hacia el final le he visto por delante porque mis tiempos eran un poco más rápidos. Este fin de semana he estado más cerca de él y ése es mi objetivo para la carrera principal: Estar lo más cerca posible de Brad, sea cual sea la posición".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.