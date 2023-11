Augusto Fernández (9e) : De plus en plus proche de Brad Binder

Augusto Fernández avait déjà attiré l'attention lors des essais en accédant directement à la qualification 2 des pilotes MotoGP les plus rapides. Bien parti de sa douzième place sur la grille, l'Espagnol de 26 ans s'est ensuite livré à un long duel avec Marco Bezzecchi lors du sprint et a finalement réussi à tenir l'Italien en échec.

À deux tours de la fin, Fernández a profité d'une erreur de Marc Márquez pour se hisser à la dixième place, avant de prendre Johann Zarco dans le dernier tour et de fêter son meilleur résultat sur courte distance depuis le sprint humide de Silverstone le 5 août, ainsi que son meilleur résultat en sprint sur le sec.

"Je suis content de ma course", a déclaré Fernández, tout sourire. "La première partie n'était pas fantastique, j'ai eu du mal à établir une bonne température dans le pneu arrière et à trouver mon rythme de course". Les choses se sont ensuite améliorées jusqu'à ce que son pneu avant tendre commence à se dégrader. "Après six tours, il était à bout. Ce pneu n'est donc pas une option pour la course principale de dimanche", a-t-il constaté. "Heureusement, j'ai trouvé du grip supplémentaire à l'arrière et j'ai donc continué à réaliser des temps au tour acceptables".

Pour le Grand Prix principal, son équipe GASGAS Factory Racing Tech 3 doit avant tout trouver une solution pour la roue avant et réfléchir à la manière dont le pneu arrière pourrait également tenir la distance de 22 tours.

Mais dans un premier temps, c'est la joie d'avoir obtenu ce résultat qui a prévalu. "Le circuit de Lusail est très fluide, la seule chance de dépassement est de faire des passages en bloc au freinage. Malgré tout, ce type de tracé me convient mieux que les stop-and-go et j'ai réussi quelques bons dépassements vers la fin", se frottait les mains le champion du monde Moto2 de l'an dernier. "Brad Binder a fait une bonne première partie de sprint, mais vers la fin, je l'ai vu devant moi parce que mes temps au tour étaient un peu plus rapides. Ce week-end, j'étais plus proche de lui, et c'est aussi mon objectif pour la course principale : Se rapprocher le plus possible de Brad, quelle que soit sa position !"

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.