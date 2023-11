Augusto Fernández (9°): Sempre più vicino a Brad Binder

Augusto Fernández aveva già attirato l'attenzione nelle prove con il suo ingresso diretto nelle qualifiche 2 tra i piloti più veloci della MotoGP. Dopo essere partito bene dalla dodicesima posizione in griglia, il 26enne spagnolo ha combattuto un lungo duello con Marco Bezzecchi in volata e alla fine ha tenuto abilmente a bada l'italiano.

A due giri dalla fine, Fernández ha approfittato di un errore di Marc Márquez ed è risalito fino al 10° posto, prima di raggiungere anche Johann Zarco all'ultimo giro e festeggiare il suo miglior risultato sulla breve distanza dopo la volata bagnata di Silverstone del 5 agosto e il suo miglior risultato di sempre in volata sull'asciutto.

"Sono contento della mia gara", ha dichiarato Fernández. "La prima parte non è stata proprio fantastica, ho faticato ad aumentare la temperatura del pneumatico posteriore e a trovare il mio ritmo di gara". Poi le cose sono andate meglio, fino a quando il suo pneumatico anteriore morbido ha iniziato ad andare in crisi. "Dopo sei giri era alla fine. Quindi questo pneumatico non è un'opzione per la gara principale di domenica", ha osservato. "Fortunatamente, ho trovato ulteriore aderenza sul pneumatico posteriore e quindi ho continuato a ottenere tempi sul giro accettabili".

Per il Gran Premio principale, il suo team GASGAS Factory Racing Tech 3 dovrà trovare una soluzione per la ruota anteriore in particolare, e dovrà anche pensare a come portare il pneumatico posteriore sulla distanza di 22 giri.

Ma per il momento ha prevalso la gioia per il risultato ottenuto. "Il circuito di Lusail è molto scorrevole, le uniche possibilità di sorpasso sono i passaggi in blocco in frenata. Tuttavia, questo tipo di layout mi si addice di più rispetto alle piste stop-and-go, e sono riuscito a fare alcune buone manovre di sorpasso verso la fine", ha detto il Campione del Mondo Moto2 dello scorso anno, sfregandosi le mani. "Brad Binder ha corso una prima parte della volata molto forte, ma verso la fine lo vedevo davanti a me perché i miei tempi sul giro erano un po' più veloci. Questo fine settimana sono stato più vicino a lui e questo è il mio obiettivo per la gara principale: Avvicinarmi a Brad il più possibile, a prescindere dalla posizione!".

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5° Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.