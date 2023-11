Augusto Fernández (9º): Cada vez mais perto de Brad Binder

Num final forte, o piloto da GASGAS-Tech3, Augusto Fernández, garantiu o nono lugar no sprint do Qatar - e ficou encantado por terminar apenas 2,5 segundos atrás do piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder.

Augusto Fernández já tinha chamado a atenção nos treinos com a sua entrada direta na Qualificação 2 entre os pilotos mais rápidos de MotoGP. Depois de arrancar bem da décima segunda posição da grelha, o espanhol de 26 anos travou um longo duelo com Marco Bezzecchi no sprint e acabou por manter o italiano à distância.

A duas voltas do final, Fernández aproveitou um erro de Marc Márquez e subiu ao 10º lugar, antes de também apanhar Johann Zarco na última volta e celebrar o seu melhor resultado na curta distância desde o sprint molhado de Silverstone, a 5 de agosto, e o seu melhor resultado de sempre no seco.

"Estou contente com a minha corrida", disse Fernández. "A primeira parte não foi exatamente fantástica, tive dificuldades em aumentar a temperatura do pneu traseiro e encontrar o meu ritmo de corrida." Depois, as coisas correram melhor até que o pneu dianteiro macio começou a falhar. "Depois de seis voltas estava no fim. Portanto, este pneu não é uma opção para a corrida principal de domingo", observou. "Felizmente, encontrei mais aderência no pneu traseiro e, portanto, continuei a conseguir tempos de volta aceitáveis."

Para o Grande Prémio principal, a sua equipa GASGAS Factory Racing Tech 3 teria de encontrar uma solução para a roda dianteira, em particular, e também teria de pensar em como colocar o pneu traseiro na distância de 22 voltas.

Mas, para já, prevaleceu a alegria do resultado alcançado. "O circuito de Lusail é muito fluido, a única possibilidade de ultrapassagem são as passagens em bloco durante a travagem. No entanto, este tipo de traçado adapta-se melhor a mim do que as pistas stop-and-go e consegui algumas boas manobras de ultrapassagem no final", disse o Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado, esfregando as mãos. "O Brad Binder rodou forte na primeira parte do sprint, mas no final consegui vê-lo à minha frente porque os meus tempos por volta eram um pouco mais rápidos. Estive mais perto dele este fim de semana e é esse o meu objetivo para a corrida principal: Chegar o mais perto possível do Brad - seja qual for a posição!"

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.