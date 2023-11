Jack Miller (KTM/12º): Pronto tan fuerte como Ducati

"La clasificación 1 siempre es una partida de póquer", dijo Jack Miller tras el intento fallido de conseguir una de las primeras posiciones de la parrilla. "Teníamos un objetivo claro en mente, pero en ambas tandas siempre había pequeñas cosas que me impedían marcar un tiempo realmente bueno. No obstante, no lo hicimos tan mal. Pero es una locura: estaba a menos de una décima de segundo del antiguo récord de vuelta, y sin embargo me encontré en el puesto 16", se maravilló el australiano.

Thriller Miller" fue mejor en la carrera al sprint. Tras una vuelta en 13ª posición, tuvo que ceder el paso a Fabio Quartararo, que venía atacando por detrás, y rodó entonces en 14ª posición, pero luego emprendió un exitoso sprint final, se benefició de los errores de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi y cruzó la línea de meta en duodécima posición.

"Mi salida ha sido buena, pero en las primeras curvas ha sido un caos porque todo el mundo empujaba al mismo tiempo por la línea de carrera limpia. He vuelto a perder un poco de terreno, en parte porque al principio no tenía mucho agarre. Luego conseguí mantener una velocidad constante", dijo el australiano de 28 años.

Aún así le resultó difícil adelantar, y ello por dos razones. "Sólo hay una trazada buena relativamente estrecha, lo que lo hace realmente difícil", dijo Miller. "Ducati también es increíblemente fuerte, por eso tantos pilotos quieren pilotar una Desmosedici en el futuro".

El proverbial optimismo de Miller no se vio sacudido lo más mínimo por la superioridad de Ducati en la pista de Lusail. "Ducati está en una fase fuerte, no cabe duda. Pero KTM también está progresando rápidamente, con nuevos desarrollos que nos llueven como monedas de oro en cada circuito. No pasará mucho tiempo antes de que la gente cante los mismos himnos de alabanza sobre KTM que se oyen actualmente sobre Ducati", está convencido.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.