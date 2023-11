Jack Miller (KTM/12e) : Bientôt aussi fort que Ducati

Après des qualifications décevantes, Jack Miller a regagné du terrain lors de la course de sprint du Qatar, décrochant la 12e place - et se dit convaincu d'un avenir doré pour le team MotoGP de KTM.

"La qualification 1 est toujours un coup de poker", a constaté Jack Miller après sa tentative ratée de se hisser aux avant-postes de la grille de départ. "Nous avions un objectif clair en tête, mais lors des deux runs, des petits détails m'ont empêché de réaliser un très bon temps. Malgré tout, nous n'étions pas mal en route. Mais c'est fou : j'étais à moins d'un dixième de seconde de l'ancien record du tour, et pourtant je me suis retrouvé 16e", s'est étonné l'Australien.

Lors de la course de sprint, "Thriller Miller" s'est montré plus à l'aise. Après un tour en 13e position, il a certes dû céder sa place à Fabio Quartararo, qui arrivait de l'arrière, et s'est ensuite retrouvé en 14e position, mais il a ensuite lancé un sprint final réussi, profitant des erreurs de Raúl Fernández et de Marco Bezzecchi pour franchir la ligne d'arrivée en 12e position.

"Mon départ était bon, mais dans les premiers virages, c'était chaotique car tout le monde se précipitait en même temps sur la ligne idéale propre. J'ai à nouveau perdu un peu de terrain, notamment parce que je n'avais pas beaucoup d'adhérence au début. Ensuite, j'ai réussi à maintenir une vitesse constante", a expliqué le pilote australien de 28 ans.

Il a tout de même eu du mal à dépasser, et ce pour deux raisons. "Il n'y a qu'une seule bonne ligne relativement étroite, ce qui rend les choses vraiment difficiles", a constaté Miller. "De plus, Ducati est incroyablement forte, ce qui explique pourquoi tant de pilotes voudront piloter une Desmosedici à l'avenir".

L'optimisme proverbial de Miller n'a cependant pas été ébranlé le moins du monde par la supériorité de Ducati sur la piste de Lusail. "Ducati est dans une phase forte, cela ne fait aucun doute. Mais KTM progresse également à une vitesse fulgurante, les évolutions nous tombent dessus comme des écus d'or à chaque circuit. Il ne faudra pas longtemps pour que les gens fassent les mêmes éloges de KTM que ceux que l'on entend actuellement sur Ducati", affirme-t-il avec conviction.

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.