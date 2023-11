Jack Miller (KTM/12°): Presto forte come la Ducati

"Le qualifiche 1 sono sempre una partita a poker", ha dichiarato Jack Miller dopo il tentativo fallito di conquistare una delle prime posizioni in griglia. "Avevamo un obiettivo chiaro in mente, ma in entrambe le manche c'erano sempre piccole cose che mi impedivano di fare un tempo davvero buono. Tuttavia, non siamo andati male. Ma è pazzesco: ero a meno di un decimo di secondo dal vecchio record sul giro, eppure mi sono ritrovato al 16° posto", si è meravigliato l'australiano.

Thriller Miller" è andato meglio nella gara sprint. Dopo un giro in tredicesima posizione, ha dovuto cedere il passo a Fabio Quartararo, che stava caricando da dietro, e ha corso in quattordicesima posizione, ma poi è partito per una volata finale di successo, ha beneficiato degli errori di Raúl Fernández e Marco Bezzecchi e ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione.

"La mia partenza è stata buona, ma nelle prime curve c'è stato un po' di caos perché tutti stavano spingendo per avere una linea di corsa pulita allo stesso tempo. Ho perso ancora un po' di terreno, anche perché all'inizio non avevo molta aderenza. Poi sono riuscito a mantenere una velocità costante", ha dichiarato il 28enne australiano.

Per lui è stato comunque difficile sorpassare, per due motivi. "C'è solo una linea buona relativamente stretta, il che rende tutto molto difficile", ha detto Miller. "Inoltre, la Ducati è incredibilmente forte, ed è per questo che molti piloti vogliono guidare una Desmosedici in futuro".

Il proverbiale ottimismo di Miller non è stato minimamente scosso dalla superiorità della Ducati sulla pista di Lusail. "La Ducati è in una fase di forza, non c'è dubbio. Ma anche KTM sta facendo rapidi progressi, con ulteriori sviluppi che ci piovono addosso come monete d'oro su ogni pista. Non passerà molto tempo prima che la gente canti gli stessi inni di lode per KTM che attualmente si sentono per Ducati", è convinto.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5° Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.