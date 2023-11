Jack Miller (KTM/12º): Em breve tão forte como a Ducati

"A qualificação 1 é sempre um jogo de póquer", disse Jack Miller após a tentativa falhada de conseguir uma das posições da frente da grelha. "Tínhamos um objetivo claro em mente, mas em ambas as corridas houve sempre pequenas coisas que me impediram de fazer um tempo realmente bom. No entanto, não nos saímos muito mal. Mas é de loucos: fiquei a menos de um décimo de segundo do antigo recorde de volta e, no entanto, fiquei em 16º lugar", admirou-se o australiano.

Thriller Miller" teve um melhor desempenho na corrida de sprint. Depois de uma volta em 13º lugar, teve de ceder o lugar a Fabio Quartararo, que vinha de trás, e rodou em 14º lugar, mas depois arrancou para um sprint final bem sucedido, beneficiou dos erros de Raúl Fernández e Marco Bezzecchi e cruzou a meta em décimo segundo lugar.

"O meu arranque foi bom, mas foi caótico nas primeiras curvas, porque todos estavam a tentar chegar à linha de corrida limpa ao mesmo tempo. Voltei a perder um pouco de terreno, em parte porque não tinha muita aderência no início. Depois consegui manter-me consistentemente rápido", disse o australiano de 28 anos.

Ele ainda achava difícil ultrapassar, e havia duas razões para isso. "Há apenas uma linha relativamente estreita e boa, o que torna tudo muito difícil", disse Miller. "A Ducati também é incrivelmente forte, e é por isso que tantos pilotos querem pilotar uma Desmosedici no futuro."

O proverbial otimismo de Miller não foi minimamente abalado pela superioridade da Ducati na pista de Lusail. "A Ducati está numa fase forte, sem dúvida. Mas a KTM também está a fazer progressos rápidos, com novos desenvolvimentos a choverem sobre nós como moedas de ouro em cada pista. Não vai demorar muito até que as pessoas cantem os mesmos hinos de louvor sobre a KTM que se ouvem atualmente sobre a Ducati", está convencido.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.