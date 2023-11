Em direto de Doha: quem chegará à final como líder do campeonato do mundo?

Com a sua oitava vitória ao sprint no sábado, Jorge Martin reduziu para sete pontos a diferença para o atual campeão Pecco Bagnaia. Com um desempenho semelhante na corrida de 22 voltas no domingo à noite, a estrela da Pramac tem mesmo a hipótese de arrebatar a liderança do campeonato do mundo ao piloto da fábrica da Ducati antes do confronto final em Valência.

Os dois candidatos ao título vão partir lado a lado da segunda linha. A primeira linha da grelha é ocupada por três pilotos da Ducati GP22: O pole-setter Luca Marini da Mooney VR46 Racing Team e a dupla da Gresini Fabio Di Giannantonio e Alex Márquez.

