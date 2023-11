Tirón de orejas a Aldeguer: ¿Campeonato del Mundo de Moto2? ¿Mooney VR46? ¿Pramac?

El español Fermín Aldeguer, de 18 años, ha ganado recientemente tres carreras seguidas de Moto2. Ahora no tiene suficientes ofertas. ¿Seguirá en Moto2 un año más?

Continúan las noticias del Campeonato del Mundo de MotoGP: Valentino Rossi ha llegado a un acuerdo con Yamaha y formará el nuevo equipo cliente Yamaha-VR46 MotoGP en 2025 y 2026, con Pertmainia como nuevo patrocinador principal. Si Fermín Aldeguer pasará realmente al VR46-Ducati.Team en 2024 es de nuevo incierto. Sin embargo, "Diggia" Di Giannantonio puede contar con buenas oportunidades allí, al menos durante un año.

Desde la muerte de Marco Simoncelli en 2011, nunca ha habido dos vacantes en escuderías de renombre en el Campeonato del Mundo de MotoGP en noviembre. En aquel momento, Gresini-Honda buscaba un sustituto para Simoncelli y LCR-Honda necesitaba un sucesor para el decepcionante Toni Elías. Fausto Gresini optó entonces por Álvaro Bautista y LCR por Stefan Bradl.

Y ahora el equipo oficial Repsol Honda aún no ha designado al sustituto de Marc Márquez, pero la elección recae desde hace tiempo en Luca Marini. Sin embargo, el acuerdo no se anunciará hasta el fin de semana de Valencia. La situación es diferente en Mooney VR46 Ducati, donde aún no se ha tomado una decisión definitiva en favor del piloto de Moto2 Fermín Aldeguer (18).

El propietario del equipo Speed-up Moto2, Luca Boscoscuro, declaró ayer a SPEEDWEEK.com poco antes de la salida de Moto3 en el paddock del Circuito de Lusail: "Definitivamente volveré a competir en el Campeonato del Mundo de Moto2 de 2024 con Aldeguer y Alonso López. No necesito ningún nuevo piloto de Moto2".

En los últimos días ha habido muchas conversaciones y negociaciones, y las cosas se han torcido. El propietario del equipo Pramac Ducati, Paolo Campinoti, ha ofrecido a Aldeguer, de 18 años, y a su mánager, Héctor Faubel, un puesto en su equipo para 2025 y 2026, que incluiría un contrato de trabajo con Ducati.

En este caso, Aldeguer no debutaría en la categoría reina en 2024 con el futuro equipo Pertamina VR46 Ducati con una moto del año anterior, sino sólo en 2025 con una moto de trabajo actual. Y en Pramac, Jorge Martín seguirá luchando por el mundial contra Pecco Bagnaia en 2024 con el mejor material.

Por tanto, las negociaciones continuarán en los próximos días. La oferta del Pramac a Aldeguer, que SPEEDWEEK.com ya adelantó el sábado, podría tener consecuencias y tentar al español para otra temporada en Moto2 sin romper su contrato con Speed-up.

En este caso, el deseo de Fabio Di Giannantonio podría cumplirse y el ganador de Qatar podría acoplarse al equipo VR46 de Valentino Rossi con un contrato de un año. Tras las recientes actuaciones del italiano de 25 años, merecería plenamente este puesto junto a Marco Bezzecchi.

Por cierto, el equipo VR46 contará el año que viene con un nuevo patrocinador principal, la petrolera estatal indonesia Pertamina. Esta empresa ya financia al equipo SAG de Moto2 con Bendsneyder y Hada.

Se filtró en Doha el fin de semana: El equipo de MotoGP de Valentino Rossi y su director Uccio Salucci ya han llegado a un acuerdo con Yamaha para 2025 y 2026. Entonces formarán el nuevo equipo cliente japonés previsto. Yamaha y WithU-RNF-Yamaha se separaron después de la temporada 2022, por lo que Yamaha no tendrá un equipo cliente durante dos años.

Yamaha ha querido fichar a Aldeguer para el equipo Yamaha VR46 Master Camp de Moto2 para 2024 durante varias semanas, por lo que conoce la tarifa de transferencia de 400.000 euros y podría pagar parte de la penalización contractual a Rossi si trae al excepcional talento Aldeguer al nuevo equipo satélite Yamaha VR46 en 2025 junto con el actual medallista de bronce del campeonato del mundo Marco Bezzecchi.

Algo está pasando en el panorama de fichajes de MotoGP. Incluso el manager de pilotos Paco Sánchez ha ofrecido aparentemente a su protegido Joan Mir (actualmente bajo contrato con Repsol-Honda para 2024, pero hasta ahora sin éxito allí) al equipo VR46 como sucesor de Marini.

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.