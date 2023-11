Bras de fer autour d'Aldeguer : Championnat du monde Moto2 ? Mooney VR46 ? Pramac ?

L'Espagnol Fermin Aldeguer, âgé de 18 ans, a récemment remporté trois courses de Moto2 consécutives. Aujourd'hui, il ne peut plus se passer d'offres. Restera-t-il quand même une année de plus en Moto2 ?

Les nouvelles du championnat du monde MotoGP ne s'arrêtent pas là : Valentino Rossi s'est mis d'accord avec Yamaha et formera en 2025 et 2026 la nouvelle équipe cliente Yamaha-VR46 MotoGP, son nouveau posnor principal : Pertmainia. On ne sait pas encore si Fermin Aldeguer rejoindra le team VR46-Ducati en 2024. En revanche, "Diggia" Di Giannantonio a de bonnes chances d'y rester, au moins pour un an.

Jamais depuis la mort de Marco Simoncelli en 2011, deux places n'avaient été libérées en novembre dans des écuries de renom du championnat du monde MotoGP. En effet, à l'époque, Gresini-Honda cherchait un remplaçant à Simoncelli et LCR-Honda avait besoin d'un successeur au décevant Toni Elias. Fausto Gresini a alors opté pour Álvaro Bautista et LCR pour Stefan Bradl.

Et maintenant, l'équipe d'usine Repsol-Honda n'a pas encore nommé de remplaçant à Marc Márquez, mais le choix s'est porté depuis longtemps sur Luca Marini. L'accord ne sera toutefois annoncé que lors du week-end de Valence. La situation est différente chez Mooney VR46 Ducati, où aucune décision définitive n'a encore été prise en faveur du pilote Moto2 Fermin Aldeguer (18 ans).

Le propriétaire de l'équipe Speed-up-Moto2, Luca Boscoscuro, a déclaré hier à SPEEDWEEK.com, peu avant le départ de la Moto3 dans le paddock du circuit de Lusail : "Je serai certainement de retour dans le championnat du monde Moto2 2024 avec Aldeguer et Alonso Lopez. Je n'ai pas besoin d'un seul nouveau pilote Moto2".

Car ces derniers jours, les discussions et les négociations se sont multipliées et ont tourné au vinaigre. Le propriétaire de l'équipe Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, a proposé à Aldeguer, 18 ans, et à son manager Héctor Faubel, une place dans son équipe pour 2025 et 2026, ce qui impliquerait un contrat d'usine Ducati.

Dans ce cas, Aldeguer ne ferait pas ses débuts dans la catégorie reine en 2024 au sein de la future équipe Pertamina-VR46-Ducati avec une moto de l'année précédente, mais seulement en 2025 avec une moto d'usine actuelle. Et chez Pramac, Jorge Martin continuera, comme on le sait, à se battre en 2024 pour le championnat du monde contre Pecco Bagnaia avec le meilleur matériel.

C'est pourquoi les négociations se poursuivent activement dans les prochains jours. L'offre de Pramac à Aldeguer, évoquée par SPEEDWEEK.com dès samedi, pourrait avoir des conséquences et inciter l'Espagnol à poursuivre sa saison en Moto2 sans rompre son contrat avec Speed-up.

Dans ce cas, le souhait de Fabio Di Giannantonio pourrait être exaucé et le vainqueur du Qatar pourrait s'arrimer à l'équipe VR46 de Valentino Rossi grâce à un contrat d'un an. Au vu des récentes performances de l'Italien de 25 ans, il mériterait amplement cette place aux côtés de Marco Bezzecchi.

D'ailleurs, l'équipe VR46 aura l'année prochaine un nouveau sponsor principal en la personne de la compagnie pétrolière nationale indonésienne Pertamina. Cette entreprise finance déjà l'équipe SAG Moto2 avec Bendsneyder et Hada.

Une fuite a eu lieu ce week-end à Doha : l'équipe MotoGP de Valentino Rossi et le directeur de l'équipe Uccio Salucci ont déjà conclu un accord avec Yamaha pour 2025 et 2026. Ils formeront alors la nouvelle équipe cliente prévue par les Japonais. Yamaha et WithU-RNF-Yamaha se sont séparés après la saison 2022, c'est pourquoi Yamaha ne disposera pas d'équipe cliente pendant deux ans.

Yamaha veut engager Aldeguer pour 2024 depuis plusieurs semaines au sein de l'équipe Yamaha VR46 Master Camp Moto2, connaît donc l'indemnité de transfert demandée de 400.000 euros et pourrait payer une partie de la pénalité pour Rossi s'il amène en contrepartie le pilote d'exception Aldeguer dans la nouvelle équipe satellite Yamaha VR46 en 2025 avec l'actuel troisième du championnat du monde Marco Bezzecchi.

Il se passe quelque chose sur la scène des transferts en MotoGP. En effet, même le manager des pilotes Paco Sanchez a apparemment proposé son protégé Joan Mir (en fait sous contrat avec Repsol-Honda pour 2024, mais sans succès jusqu'à présent) également au team VR46 pour succéder à Marini.

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.