Il braccio di ferro su Aldeguer: Campionato del Mondo Moto2? Mooney VR46? Pramac?

Il 18enne spagnolo Fermin Aldeguer ha recentemente vinto tre gare consecutive in Moto2. Ora non riesce a trovare abbastanza offerte. Rimarrà ancora in Moto2 per un altro anno?

Continuano le notizie dal Campionato del Mondo di MotoGP: Valentino Rossi ha raggiunto un accordo con Yamaha e formerà il nuovo team clienti Yamaha-VR46 MotoGP nel 2025 e 2026, con Pertmainia come nuovo sponsor principale. Non si sa se Fermin Aldeguer passerà effettivamente al VR46-Ducati.Team nel 2024. Tuttavia, "Diggia" Di Giannantonio può contare su buone possibilità, almeno per un anno.

Dalla morte di Marco Simoncelli nel 2011 non si sono mai verificati due posti vacanti in rinomate scuderie del Campionato del Mondo MotoGP nel mese di novembre. All'epoca, Gresini-Honda era alla ricerca di un sostituto per Simoncelli e LCR-Honda aveva bisogno di un successore per il deludente Toni Elias. Fausto Gresini ha poi optato per Álvaro Bautista e LCR per Stefan Bradl.

Ora il team Repsol Honda non ha ancora nominato il sostituto di Marc Márquez, ma la scelta è caduta da tempo su Luca Marini. Tuttavia, l'accordo non sarà annunciato prima del weekend di Valencia. La situazione è diversa alla Mooney VR46 Ducati, dove non è stata ancora presa una decisione definitiva a favore del pilota della Moto2 Fermin Aldeguer (18).

Il proprietario del team Speed-up Moto2, Luca Boscoscuro, ha dichiarato ieri a SPEEDWEEK.com, poco prima della partenza della Moto3 nel paddock del circuito di Lusail: "Sicuramente parteciperò ancora al Campionato del Mondo Moto2 2024 con Aldeguer e Alonso Lopez. Non ho bisogno di un nuovo pilota della Moto2".

Negli ultimi giorni ci sono stati molti colloqui e trattative, e la situazione è andata in tilt. Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac Ducati, ha offerto al 18enne Aldeguer e al suo manager Héctor Faubel un posto nel suo team per il 2025 e il 2026, che includerebbe un contratto di lavoro Ducati.

In questo caso, Aldeguer non debutterebbe nella classe regina nel 2024 con il futuro team Pertamina VR46 Ducati su una moto dell'anno precedente, ma solo nel 2025 su una moto attuale. E alla Pramac, Jorge Martin continuerà a lottare per il campionato mondiale contro Pecco Bagnaia nel 2024 con il materiale migliore.

Le trattative proseguiranno quindi nei prossimi giorni. L'offerta di Pramac ad Aldeguer, di cui SPEEDWEEK.com ha già parlato sabato, potrebbe avere delle conseguenze e invogliare lo spagnolo a un'altra stagione in Moto2 senza rompere il suo contratto con Speed-up.

In questo caso, il desiderio di Fabio Di Giannantonio potrebbe essere esaudito e il vincitore del Qatar potrebbe approdare al team VR46 di Valentino Rossi con un contratto di un anno. Dopo le recenti prestazioni del 25enne italiano, meriterebbe pienamente questo posto al fianco di Marco Bezzecchi.

Tra l'altro, il team VR46 avrà un nuovo sponsor principale l'anno prossimo: la compagnia petrolifera statale indonesiana Pertamina. Questa società finanzia già il team SAG Moto2 con Bendsneyder e Hada.

È trapelato a Doha nel fine settimana: il team MotoGP di Valentino Rossi e il direttore del team Uccio Salucci hanno già raggiunto un accordo con la Yamaha per il 2025 e il 2026. A quel punto formeranno il nuovo team clienti giapponese previsto. Yamaha e WithU-RNF-Yamaha si sono separate dopo la stagione 2022, motivo per cui la Yamaha non avrà un team clienti per due anni.

Da diverse settimane Yamaha vuole ingaggiare Aldeguer per il team Yamaha VR46 Master Camp Moto2 per il 2024, quindi conosce la tassa di trasferimento di 400.000 euro e potrebbe pagare parte della penale contrattuale per Rossi se portasse l'eccezionale talento Aldeguer nel nuovo team satellite Yamaha VR46 nel 2025 insieme all'attuale medaglia di bronzo del campionato mondiale Marco Bezzecchi.

Qualcosa sta accadendo nella scena dei trasferimenti della MotoGP. Anche il manager dei piloti Paco Sanchez avrebbe offerto il suo pupillo Joan Mir (in realtà sotto contratto con Repsol-Honda per il 2024, ma finora completamente fallito) al team VR46 come successore di Marini.

Risultati della gara di MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.